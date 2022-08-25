رابط التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية خطوات التقديم في الجامعة السعودية الإلكترونية

تقديم الجامعة السعودية الإلكترونية 1444 تقديم الجامعة السعودية الالكترونية تشغل عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي حيث انها تعد مؤسسة تعليمية حكومية تحرص على تقديم التعليم العالي مدى الحياة لجميع المواطنين في السعودية بداية من مراحل البكالوريوس والدراسات العليا التي تقدمها وبرامج كلية العلوم الإدارية وبرامج كلية العلوم السياحية وعددها من البرامج الاخرى لجميع الافراد ولكن يتطلب عدة شروط لكي تتوفر فيها المتقدمين حتى يتم قبولهم في الجامعة السعودية الالكترونية وسوف نعرضها داخلنا بالتفصيل من خلال موقع ثقفني

شروط التقديم في الجامعة السعودية الإلكترونية

يمكن التقديم الجامعة السعودية الإلكترونية تبعا لعدة شروط يجب أن تتوفر فيها الأشخاص الذين يرغبون بالالتحاق بها ومن هذه الشروط ما يلي

يجب توافر هوية نظامية

يجب ان تكون الهوية سارية الصلاحية لجميع المتقدمين

يجب أن يكون الشخص المتقدم حاصل على شهادهطة الثانويهطة العامة

لم يتم تحديد سنوات محددة للتخرج من الثانوية العامة

يجب أن ينجح في اختبارات القدرات والاختبارات المعيارية الخاصة بالقدرات العامة والتي يتم تحديدها من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب

يجب ان يخضع الى أداء الاختبار الخاص باللغه الانجليزية ستيب او ايلتس

للالتحاق بكلية العلوم في الجامعة الإلكترونية يجب أن يكون الخارجين من المصارع العلمي فقط

القبول سوف يكون بنسبة التنافس وفقا للموازنة بين المتقدمين

خطوات التقديم في الجامعة السعودية الإلكترونية

يتم التسجيل وقفل علي تحددها الجامعه السعوديه الالكترونيه حيث يكون التسجيل من خلال الخطوات التالية