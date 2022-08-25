نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية خطوات التقديم في الجامعة السعودية الإلكترونية في المقال التالي
تقديم الجامعة السعودية الإلكترونية 1444 تقديم الجامعة السعودية الالكترونية تشغل عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي حيث انها تعد مؤسسة تعليمية حكومية تحرص على تقديم التعليم العالي مدى الحياة لجميع المواطنين في السعودية بداية من مراحل البكالوريوس والدراسات العليا التي تقدمها وبرامج كلية العلوم الإدارية وبرامج كلية العلوم السياحية وعددها من البرامج الاخرى لجميع الافراد ولكن يتطلب عدة شروط لكي تتوفر فيها المتقدمين حتى يتم قبولهم في الجامعة السعودية الالكترونية وسوف نعرضها داخلنا بالتفصيل من خلال موقع ثقفني
شروط التقديم في الجامعة السعودية الإلكترونية
يمكن التقديم الجامعة السعودية الإلكترونية تبعا لعدة شروط يجب أن تتوفر فيها الأشخاص الذين يرغبون بالالتحاق بها ومن هذه الشروط ما يلي
- يجب توافر هوية نظامية
- يجب ان تكون الهوية سارية الصلاحية لجميع المتقدمين
- يجب أن يكون الشخص المتقدم حاصل على شهادهطة الثانويهطة العامة
- لم يتم تحديد سنوات محددة للتخرج من الثانوية العامة
- يجب أن ينجح في اختبارات القدرات والاختبارات المعيارية الخاصة بالقدرات العامة والتي يتم تحديدها من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب
- يجب ان يخضع الى أداء الاختبار الخاص باللغه الانجليزية ستيب او ايلتس
- للالتحاق بكلية العلوم في الجامعة الإلكترونية يجب أن يكون الخارجين من المصارع العلمي فقط
- القبول سوف يكون بنسبة التنافس وفقا للموازنة بين المتقدمين
خطوات التقديم في الجامعة السعودية الإلكترونية
يتم التسجيل وقفل علي تحددها الجامعه السعوديه الالكترونيه حيث يكون التسجيل من خلال الخطوات التالية
- الضغط على الرابط الرسمي لبوابة القبول في الجامعة
- الضغط على تسجيل الدخول من الصفحة الرئيسية
- ثم يطلع المتقدم على جميع التخصصات المتوفرة بفروع الجامعة ويتعرف على شروط القبول بها
- يدخل جميع البيانات المطلوبة بدقة وفي المكان المخصص لها
- يرشح أربع رغبات كحد أقصى لكي يتاكد من التخصصات وترتيب الرغبات بعنايه تبعا لما يتناسب معه مع المؤهل الدرا
- يجب أن يكون بمراجعة الجدول الزمني الخاص بمرحلة القبول لكي يعرف الموعد الخاص في بداية التقديم وفتح باب التسجيل وإغلاقه ويتعرف على موعد الاعلان عن النتائج
- بعد ذلك يتابع حالة الطلب الكترونيا من خلال المنصة بصفة مستمرة
- عندما ينتهي من المدة يتم تحديدها التقديم الالكتروني للقبول عن طريق المفاوضات تبعا على عدة معايير خاصة حسبا حسب ترتيب الرغبات بين جميع المتقدمين
- بعد ذلك يتم إعلان نتائج القبول بشكل مبدئي وتسديد الرسوم واستكمال باقي الإجراءات النهائية
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