براتب يبدأ من 3220 قدم على رابط أبشر توظيف الأمن البيئي 1444

يبحث الكثيرين عن رابط أبشر توظيف الأمن البيئي 1444. حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي في وزارة الداخلية مؤخرًا عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على وظائف الأمن البيئي وأتاحت الاستعلام عن نتائج وظائف الأمن البيئي إلكترونيًا. حيث أن قوات الأمن البيئي تتبع وزارة الداخلية السعودية وتقوم بمهام متابعة المخالفات البيئة وتأسست القوات عام 2018.

شروط القبول في الأمن البيئي 1444

حددت وزارة الداخلية السعودية عدد من المعايير الراغب توافرها بالمتقدمين على وظائف الأمن البيئي على النحو الآتي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

ألا يكون المتقدم مسجون في قضايا مخلة بالشرف والأمانة.

يتوافق طول المتقدم مع وزنه وفقًا ما تحدده اللوائح الطبية.

اجتياز كافة اختبارات القبول والمقابلة الشخصية بنجاح.

العمر ما بين 18-40 عامًا.

ألا يكون موظف سابق في أحد الوظائف العسكرية.

يتمتع المتقدم بسيرة حسنة.

ألا يكون موظف بأحد الوظائف الحكومية.

ألا يكون متزوج من سيدة غير سعودية.

عدم القبول لمن تعرض للفصل من الخدمة العسكرية.

الاستعلام عن نتائج قبول الأمن البيئي 1444

قم بالتوجه إلى منصة أبشر.

تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور بالخانات المحددة ثم اختر أيقونة نتائج القبول المبدئي.

ادخل رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد والجنس ثم تحقق من صحة البيانات المدخلة .

اقرأ الشروط والأحكام والموافقة عليها ثم النقر على عرض النتائج، ثم يتم عرض نتيجة الطلب

ويمكن طباعته بالضغط على أيقونة طباعة.

كم مدة دورة الأمن البيئي

تتراوح دورة الأمن البيئي مش ستة أشهر حتى تسعة أشهر، وفي عدد من الحالات الاستثنائية تصل المدة لنحو عام.

أماكن تعيين قوات الأمن البيئي

المجتمعات الحضرية.

المنتزهات البرية.

الغابات والمدن.

السواحل والمحميات.

المتنزهات.

سلم رواتب الأمن البيئي

يبدأ الراتب لـعسكري بِرتبة جندي الدرجة الأولى ب3220 ريال سعودي، والدرجة الثانية 3350 ريال سعودي، والثالثة 3480 ريال سعودي، والرابعة 3610 ريال سعودي، والخامسة 3740 ريال سعودي، والسادسة 3870 ريال سعودي، والسابعة 4000 ريال سعودي، والثامنة 4130 ريال سعودي، والتاسعة 4260 ريال سعودي، والعاشرة 4390 ريال سعودي، والدرجة 11 4520 ريال سعودي، والدرجة 12 4650 ريال سعودي، والدرجة 13 4780 ريال سعودي، والدرجة 14 4910 ريال سعودي، والدرجة 15 5040 ريال سعودي.