نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط” نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 30,000 معلم من خلال بوابة الوظائف الحكومية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكنكم الاستعلام عن نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 30,000 معلم من خلال رابط الاستعلام عن نتيجة عملية اختيار وزارة الثقافة 2022، والذي قد تم الإعلان عنها من قبل المكتب المركزي للتنظيم والإدارة، وبعد أن تم اكتمال عملية فحص البيانات، والوثائق أكد المسؤولين أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج مدرس الفصل من مجرد الانتهاء من نتيجة رياض الأطفال، سنوافيكم بكافة التفاصيل من خلال موقعنا هذا.

نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم

يشار أن المكتب المركزي للتنظيم والإدارة أعلن في وقت سابق 135 ألف معلم، ومعلمة تم تخصيصهم في رياض الأطفال، والصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية، وذلك للصف الأول الابتدائي، والصف الثاني، والصف الثالث منذ بداية التقديم للطلب في 2 من شهر يوليو إلى الآن، والموعد النهائي لتقديم الطلبات.

رابط الإعلان عن نتيجة المسابقة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية في تصريحات أخيرة له على الآتي:

أن الكفاءة هي المعيار الأساسي من أجل الحصول على الوظيفة، حيث أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد أعلن الاستعداد الكامل من أجل عقد الاختبارات الالكترونية للمتقدمين إلى 15 ألف وظيفة، و187 وظيفة معلم مساعد لمرحلة رياض أطفال بمركز تقييم القدرات، والمسابقات، وذلك من إجمالي عدد 36 ألف، و235 متقدم قد تم توافر الشروط بهم.

فقد بلغ عددهم نحو 45 ألف، و666 متقدم، وذلك في المسابقة التى تم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتى سوف يتم الإعلان عن نتيجة المسابقة عبر “بوابة الوظائف الحكومية” من خلال الدخول إلى البوابة وتسجيل الرقم القومي، والضغط على أيقونة الاستعلام، ثم بعدها تظهر النتيجة، ويتم عقد اختبارات القبول.

مسابقة وزارة التربية والتعليم 30,000 معلم

كما اعلنت وزارة التربية والتعليم عن حاجتها إلى 150 ألف معلم، وذلك على مدار الخمس سنوات واعلنت أيضًا عن حاجتها إلى معلمين رياض أطفال ومعلمي فصل، وقد تم التقديم خلال الايام الماضية لذلك العديد يبحث عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم لعام 2022، حيث بعد أن تمت عمليات التقديم على بوابة الوظائف الحكومية تقوم الجهات المعنية بفحص أوراق المتقدمين من أجل التأكد من صحة بياناتها، ثم اختيار الأصلح للوظيفة من معلم فصل، معلم رياض أطفال، وبعد فحص أوراق المتقدمين يتم تحديد موعد من أجل عقد الاختبارات التحريرية.

مؤخرا وبعد أن تم اكتمال عملية فحص البيانات، والوثائق أكد المسؤولين أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج مدرس الفصل من مجرد الانتهاء من نتيجة رياض الأطفال، ولذلك قدمنا لكم من خلال هذا الموضوع في الفقرات السابقة كافة المعلومات التي تم الافصاح عنها عن المسابقةوايضا رابط وكيفية الاستعلام عن نتائج المسابقة من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية.