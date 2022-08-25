نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مبروك” نتائج السادس إعدادي الدور الاول العام الدراسي 2022 محافظة بابل في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم نتائج السادس إعدادي الدور الاول العام الدراسي 2022، حيث ان عليها بحثا كبير بين طلاب الصف السادس في العراق، وخاصة بعد ظهور نتائج السادس المهني والتمريض صباح اليوم، وهو ما يعطي مؤشرا أن نتائج الطلبة في سادس اعدادي الدور الأول ستعلن عنها وزارة التربية العراقية في غضون ساعات في العراق كما تعودنا في الأعوام الماضية، وسنتعرف معكم في هذا المقال على الرابط الرسمي لاستخراج النتيجة للصف السادس الاعدادي في العراق في كافة المحافظات وخاصة محافظة بابل، وكيف تستخرجونها في حالة اذا لم يعمل موقع الوزارة بسبب الضغط عبر رابط الاستعلام، فتابعوا في ثقفني حتى نهاية المقال.

جدول السادس اعدادي 2022

وبدأت امتحانات السادس الاعدادي على نهاية شهر يوليو 2022، واستمرت حتى نهاية أول أسبوع بشهر أغسطس الحالي 2022، وبدأت بعدها عمليات التصحيح والتدقيق ومراجعة دفاتر الطلبة الامتحانية في شهادة الإعدادي للعام 2022، وقد انتهت بالفعل حسب مصادر أكدت لنا هذا لدى جميع الشعب بفرعيه العلمي وكذلك الأدبي.

وقد أخبرناكم منذ أيام قليلة في موقع ثقفني أن عملية التصحيح يليها عمليات رفع الدرجات في الكنترول إلكترونيا، وهذا حتى تصبح النتائج جاهزة، وقد ظهرت نتائج السادس المهني 2022 صباح اليوم، وهذا ما يعني أنه يتبقى القليل بالفعل حتى تظهر نتيجة الامتحانات إلى الطلاب لجميع المحافظات.

موعد نزول نتائج السادس إعدادي 2022 الدور الاول

وبالنسبة إلى موعد نزول نتائج النهائية للامتحانات في الصف السادس إعدادي للعام 2022 دور الاول (التطبيقي، الاحيائي، والادبي)، فتشير التوقعات إلى أنها ستظهر في خلال الساعات المقبلة، وهذا توقع صحيح بنسبة كبيرة، ولكن حسب خبرتنا في موقعكم ثقفني حيث نتحرى دائما الدقة، فإن النتائج نتوقع أن تظهر في خلال الفترة التالية:

في خلال ساعات.

واذا تأخرت ستظهر على الأكثر وبحد أقصى بداية شهر سبتمبر المقبل، والذي يتبقى عليه أياما قليلة بالمناسبة.

موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج الامتحانات

وزاد البحث بين الطلاب والطالبات عن رابط بوابة وزارة التربية العراقيمة التعليمية، وذلك للدخول إليها واستخراج النتيجة فور اعلان كشف الستار عن النتائج، وهذا في مختلف محافظات العراق حيث جميعهم طرق الاستخراج واحدة، مع العلم أن الموقع الوزاري لحظة إعلان النتيجة سيواجه ضغطا سواء في الفرع العلممي والادبي، ولكن لا تقلقوا لدينا الحل في ثقفني:

اذهب إلى بوابة وزارة التربية العامة عبر الرابط الالكتروني epedu.gov.iq .

. انقر على زر اخبار ثم اخبار وزارة التربية.

ستجد في أعلى الصفحة خبر نتائج الاعدادية 2022-2021.

ثم اختر على الرابط الموجود جانب محافظة بابل.

ابحث عن المدرسة الخاصة بك.

ستقوم بعمل تحميل كشف المدرسة pdf.

استخدم أداة البحث في التطبيق، واكتب الرقم الامتحاني أو اسم الطالب.

ستنتقل إلى الصف الذي فيه النتيجة، ونتمنى لك النجاح والتوفيق.

نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2021/2022 نتائجنا

واذا لم يعمل معك الموقع الوزاري، قم بالتوجه إلى موقع ملازمنا، وهذا عبر هذه الخطوات:

ابحث عن موقع نتائجنا الإلكتروني results.mlazemna.com.

انقر على زر عرض في محافظة بابل.

ابحث عن المدرسة، ثم اضغط عليها.

ثم اكتب الرقم الامتحاني لتجد النتيجة.

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