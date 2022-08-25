اسعار الذهب اليوم|| أسواق الذهب تشهد ارتفاع في اسعار الذهب اليوم بقيمة 5 جنيهات

يهتم الكثير من المواطنين وخاصة من النساء بمعرفة أسعار الذهب اليوم في كل صباح، حيث تفضل الكثير من النساء الاستثمار في شراء الذهب واقتنائة، حيث يعتبر الذهب سلعة لها اهمية كبيرة في الزينة والجمال وكذلك لتوفير مدخرات المال لوقت الشدائد، حيث يعتبر الذهب من السلع المتغيرة الاسعار بشكل دائم صعوداً وهبوطاً متأثرة بحركة البيع والتجارة والركود والتضخم الاقتصادي وغيرها من المفاهيم الاقتصادية الحديثة، وهو سلعة لا تفقد ثمنها أو قيمتها أبداً بل هي في ارتفاع دائم مع الزمن، ونقدم في هذا المقال أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الخميس 25 أغسطس 2022 في مصر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

يشهد الذهب اليوم ارتفاعاٍ ملحوظ حيث زاد الذهب بحوالي 5 جنيهات دفعة واحدة ليسجل الذهب في مصر اليوم من نوعية عيار 21 حوالي 1080 جنيها، وهو ما يعكس الكثير من الأمور منها نشاط تجارة الذهب في مصر هذه الايام وكذلك عودة الطلب المرتفع على الذهب من قبل المواطنين بعد أن عانى الذهب وأسواق الصاغة من وقت ركود طويل نتيجة للأحداث المتلاحقة، وزاد في ارتفاع سعر الذهب ارتفاع الطلب على العملة الصعبة في ظل اقتراب موعد المولد النبوي ورغبة الكثير من القطاعات الاجتماعية في مصر في السفر لادعاء العمرة في المملكة العربية السعودية مما عجل سوق العملة والذهب ينتعش من جديد.

سعر جرام الذهب اليوم أسعار جرامات الذهب لجميع الانواع تتراوح بين ما يلي:

سعر جرام الذهب الواحد من عيار 18 يسجل اليوم سعر 926 جنيها.

أما عن سعر جرام الذهب من عيار 21 فيسجل 1080 جنيها.

فيما سجل ذهب عيار 24 يسجل 1235 جنيها.

وأما عن الجنيه الذهب عن الصاغة فيباع بسعر 8640 جنيه.

وضع سوق الذهب العالمي الآن

يعاصر الذهب الآن انتعاشة خفيفة حيث ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم في ظل استقرار الدولار في هذه الفترات، وكذلك مع اقتراب عقد مؤتمر Jackson Hole. وقد شهد سوق الذهب ارتفاع العقود الفورية للذهب بنسبة 0.24% إلى 1751.85 دولار للأونصة وتنتظر اسواق الذهب العاملية قرارات رئيس الاحتياطي الفدرالي الجديدة التي سوف يفصح عنها في خلال مؤتمر جيروم باول خلال فاعليات مؤتمر Jackson Hole لالتقاط إشارات تتعلق بالسياسة النقدية الت سيتبناها للسيطرة على التضخم.