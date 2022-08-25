“استعلم عن” سعر طن الحديد والاسمنت في مصر اليوم الخميس الموافق 25 أغسطس 2022

يرغب الكثيرون في معرفة سعر طن الحديد والاسمنت في مصر، حيث الطلب على المتابعة اليومية لاسعار الحديد والاسمنت ومواد البناء بشكل عام مطلب حيوي ويومي مهم لأهمية هذه المواد الاستراتيجية للبنية التحتية والمشاريع وتوفير الخدمات للشعب، ويتأثر الاسمنت والحديد وأسعارهما بشكل دائم بالعديد من المؤثرات منها اسعار العملات والجنية والدولار وارتفاع أو انخفاض سعر البنزين والمشتقات البترولية وكذلك أسعار الذهب وحركات البيع ولشراء والكساد التجاري من عدمه، كذلك تتأثر أسعار الحديد والأسمنت أسعار الأراضي وسوق العقارات ومدى نشاط حركة البناء والتصنيع، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم أسعار الحديد والأسمنت اليوم.

سعر طن الحديد والاسمنت في مصر

في بداية تعاملات اليوم الخميس والموافق لتاريخ 25 أغسطس 2022، وبحسب الأسعار المعلنة من الشركات والمصانع العاملة في مجال التسليح والصلب ومواد البناء، يمكن وضع قائمة بأسعار مواد الانتاج وحديد التسليح والأسمنت المخصص لأعمال البناء والتشييد وذلك كما يلي:

سعر طن حديد عز اليوم 17750 جنيهًا.

سعر طن حديد المراكبي اليوم 15750 جنيها.

سعر طن حديد عطية اليوم 15750 جنيها.

سعر طن حديد الداخلية اليوم 17750 جنيه.

سعر طن حديد مصر ستيل اليوم 15900 جنيه.

وأما عن سعر طن حديد المعادي فحقق نفس الرقم حيث حقق سعر اليوم 15900 جنيه.

فيما حقق سعر طن حديد العشري اليوم 16000 جنيه للطن الواحد.

أما عن سعر طن حديد الجيوشي اليوم 17300 جنيه.

وسعر طن حديد الكومي اليوم 15900 جنيه.

سعر طن حديد المصريين اليوم 17500 جنيه.

سعر طن حديد العتال اليوم 17400 جنيه..

سعر طن حديد بشاي اليوم 17600 جنيهًا.

سعر طن الحديد والاسمنت في المصانع

أما عن سعر الحديد في المصانع الاستثمار فتتراوح أسعار الطن بين 16000 و17000 جنيه، ليصل إلى المستهلك بين 17500 جنيه و17700 جنيه، وأما عن أسعار الأسمنت اليوم في المصانع المنتجة فبلغ سعر طن أسمنت حلوان 1460 جنيهًا، وسعر طن أسمنت وادي النيل 1410 جنيهًا سعر طن أسمنت المخصوص 1420 جنيهًا وسعر طن أسمنت السويدي 1430 حنيهًا، وسعر طن أسمنت قنا اليوم 1390 جنيهًا، وسعر طن أسمنت السويس اليوم 1420 جنيهًا، وسعر طن أسمنت النصر اليوم 1430 جنيهًا، ومتوسط سعر طن أسمنت المسلح اليوم 1480 جنيهًا، وسعر طن الأسمنت المخلوط يتراوح بين 970 إلى 1020 جنيه، أما عن سعر طن الأسمنت المقاوم يتراوح بين 1380 و1385 جنيهًا، وأخيرا فإن سعر طن الأسمنت الأبيض يتراوح بين 2500 إلى 2600 جنية.

انتشرت عمليات البحث مؤخرا من خلال محرك البحث جوجل وغيرها عن اسعار طن الحديد والاسمنت اليوم، وذلك بعد الاعلان عن حدوث تغييرات في اسعار الحديد والاسمنت نتيجة العديد من العوامل ومنها تأثير العملات وتأثير الكساد التجاري وغيرها العديد من العوامل المعروضة اعلاه، تابعونا من خلال هذا الموضوع نوافيكم بكل جديد عن هذا الموضوع.