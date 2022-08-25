حساب المواطن الحاسبة التقديرية بالفيديو تعرف كيف تحسب المبلغ المستحق

حساب المواطن الحاسبة التقديرية هو الأمر الذي يبحث عنه العديد من المواطنين المستحقين لصرف دعم حساب المواطن المقدم من وزارة التنمية البشرية والموارد الاجتماعية. وزاد البحث علي محركات البحث علي شبكات المعلومات الدولية وخاصة علي الحساب الرسمي الإلكتروني لحساب المواطن علي موقع التواصل الاجتماعية تويتر وخاصة بعد فتح باب التسجيل في حساب المواطن بعد الأوامر الملكية الجديدة في وقت سابق بذات الشأن. فتعد الحاسبة التقديرية هي من أهم الخدمات الإلكترونية التي أعلنت عنها الوزارة من أجل مساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً من التعرف علي المبالغ المالية المستحقة كل شهر وذلك في حالة مطابقة الشروط والضوابط المعلنة.

حساب المواطن الحاسبة التقديرية وكيف أحسب المبلغ المالي المستحق صرفه

يسأل العديد من المواطنين المسجلين لدى برامج دعم حساب المواطن عن قيمة المبلغ المالي المستحق صرفه أو إيداعه لدي الحساب البنكي لهم كل شهر؟. وجاء الرد من حساب المواطن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلي حساب المواطن.

قم باختيار الحاسبة التقديرية المميزة باللون الأخضر.

يوجد أسفل هذه الأيقونة الخضراء سؤالين خاص بالمواطن مستحق الدعم الأول منهم ” هل أنت مستحق الدعم ؟ ” فيجب اختيار الإجابة ” نعم ” والثاني منهم ” هل أنت مستقل أو رب أسرة ؟ “.

فعند الضغط علي ” رب أسرة ” فستقوم الأنظمة بتحويلك إلي صفحة مطلوب فيها الإجابة عن الأسئلة الآتية: كم عدد الأشخاص التابعين والذي سنهم أكثر من 18 سنة ؟. كم عد الأشخاص التابعين والذين سنهم أكثر من 18 سنة. كم مبلغ الدخل الإجمالي للأسرة بالكامل.

يجب التأكد من البيانات التي تم إدخالها حتي تحصل علي القيمة التقديرية الأقرب لمبلغ دعم حساب المواطن.

قم بالضغط علي كلمة ” احسب ” وسوف تظهر لك القيمة التقدرية للمبلغ المستحق من حساب المواطن.

كما أوضحت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الأهلية للحصول علي دعم حساب المواطن كأحد الخدمات الإلكترونية المقدمة من الوزارة ضمن منظومة التحول الرقمي الذي تقوم به الحكومة لتحقيق أهداف ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.