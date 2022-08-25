إسبانيا تعتزم إرسال شحنة مساعدات عسكرية لأوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 أغسطس 2022 06:28 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية أنها سترسل أنظمة دفاع جوي وعربات مصفحة إلى أوكرانيا في إطار المساعدة العسكرية للدولة على خلفية العملية العسكرية الروسية.

وقالت الوزارة: "إسبانيا تواصل دعم الشعب الأوكراني في قتاله للدفاع عن السلام والحرية ضد الغزو الروسي"، مضيفة أنها سترسل إلى أوكرانيا بطارية وصواريخ مضادة للطائرات، وألف طلقة من ذخيرة المدفعية الميدانية، وألف طن من وقود الديزل، ومدرعات مختلفة، و30 ألف زي شتوي، بحسب صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية.

بالإضافة إلى ذلك ، ستدرب إسبانيا القوات الأوكرانية على تشغيل البطاريات المضادة للطائرات ، كما ستوفر تدريبا لأفراد القوات الجوية الأوكرانية "في دولة حليفة"، وفقا لبيان الوزارة.

كانت إسبانيا قد أعلنت في أبريل الماضي عن شحنة 200 طن من الذخيرة ومساعدات عسكرية أخرى إلى أوكرانيا.