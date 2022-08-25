العالم اليوم - "المركزي المصري" يعدل حدود السحب والإيداع بالبنوك المصرية

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وأضاف البنك المركزي المصري في بيان له، اليوم الخميس، أنه قد زاد من الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات في فروع البنوك إلى 150 ألف جنيهًا مصريًا (7807 دولار أميركي)، بدلا من 50 ألف جنيه (2602 دولار أميركي)، والتي كانت مطبقة قبل القرار.

وأبقى المركزي المصري على الحد الأقصى من السحب من مكينات الصرافة الآلية عند 20 ألف جنيها (1041 دولار أميركي).

وتعد قرارات تعديل حدود السحب والإيداع بالبنوك المصرية هي أولى قرارات القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، والذي تولى المنصب بعد استقالة محافظ البنك المركزي المصري السابق، طارق عامر، من منصبه في وقت سابق من الشهر الجاري.

وكان المركزي المصري يطبق حدودًا قصوى على عمليات السحب والإيداع بالبنك المصرية كجزء من الخطوات الاحترازية التي قامت بها البلاد لمواجهة انتشار وباء كورونا.