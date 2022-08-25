العالم اليوم - قرارات من "المركزي المصري" بخصوص "السحب والإيداع" بالبنوك

انتم الان تتابعون خبر قرارات من "المركزي المصري" بخصوص "السحب والإيداع" بالبنوك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 أغسطس 2022 06:21 مساءً - أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، عن إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، التي كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار أزمة فيروس كورونا.

وأشار البنك المركزي المصري، إلى أنه "في ظل انحسار الأزمة، وتيسيرا على المواطنين والشركات، تقرر أيضا زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك".

وأوضح أن الزيادة أصبحت من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف الآلي، بواقع 20 ألف جنيه مصري.