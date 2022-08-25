مستوطنون صهاينة يقتحمون باحات المسجد الاقصى
اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات العدو الصهيوني .
وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية.
وكانت جمعيات استيطانية متطرفة، قد أطلقت مساء أمس الأريعاء، دعوات لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك.
يأتي ذلك وسط دعوات لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه بعد تزايد اعتداءات المستوطنين على المسجد.
ويتعرض الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتقسيمه زمانيًّا.
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