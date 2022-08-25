نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشُر الان درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022 من موقع التنسيق وخطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022 من موقع التنسيق الان ننقلها ونتابعها بعدما أعلنت رسمياً وزارة التعليم العالي على الانتهاء من أعمال تلقي رغبات الطلاب ليبدأ على الفور البحث على طرق و خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق تلك المرحلة وحول ما يتعلق حول درجات تنسيق تلك المرحلة فى كل الجامعات والمعاهد التي جاءت أمام الطلاب فى تلك المرحلة على شكل نوافيكم به ونستعرضه من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري

درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022

اليوم الموافق ميلادياً اليوم الثالث والعشرون من اغسطس اعلنت وزارة التعليم العالي رسمياً الاستكفاء من تسجيل رغبات الطلاب على تنسيق المرحلة الثانية، حيث تستعد وزارة التعليم العالي على اعلان ظهور نتيجة تنسيق تلك المرحلة المخطط على ان يبدأ عمليات اعلانها خلال ثلاث ايام من الان سيعقد معالي وزير التعليم العالي الدكتور محمد ايمن عاشور مؤتمرا صحفياً لتحديد خطة وزارة التعليم العالي على فتح أبواب تقليل الاغتراب على تنسيق المرحلة الاولي والثانية معاً وحول تفاصيل نتيجة تنسيق المرحلة الثانية التي ستكون معلنة على موقع التنسيق الرسمي بعدما وصلت درجات تنسيق تلك المرحلة الى 246 درجة بالنسبة لطلاب شعبة علمي و 238 درجة بالنسبة لطلاب شعبة أدبي، على ان نتابع ونوافيكم الان طرق و خطوات الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

سيصبح بإمكانكم من خلال تسجيل اسمك الرباعي ورقم جلوسك وغيرها من البيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن نتيجة تنسيق تلك المرحلة إتمام الحصول على تلك النتيجة فور اتباع الخطوات التالية:-

في بداية الامر على الطالب الدخول على موقع التنسيق الرسمي التابع لبوابة الحكومة المصرية بوابة مصر الرقمية

قم باختيار ايقونة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ابدء على ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

ابدء فى ادخال رقم الجلوس الخاص بك فى الخانة المحققة لها

البدء فى إدخال كلمة السر

البدء فى إدخال الرمز المرئي

البدء فى إدخال الرقم القومي الخاص بك فى الخانة المخصصة لها

حدد المحافظة التابع إليها

لاتنساه تحديد الشعبة ان كنت من طلاب ادبي ام علمي

انقر فى النهاية على ايقونة استعلام

الكليات المتاحه لتنسيق المرحلة الثانية

نستعرض وننقل امام حضراتكم الان اهم الكليات التي جاءت متاحة لتنسيق المرحلة الثانية التي تم التسجيل عليها من قبل الطلاب على موقع التنسيق الرسمي على الشكل التالي:-

– كلية الآداب.

– كلية التربية.

– كلية التجارة.

– كلية الحقوق.

– كلية الزراعة.

– كلية التربية النوعية.

– كلية الفنون الجميلة.

– كلية دار علوم.

– كلية تجارة إنجليزي.

– كلية حقوق إنجليزي.

– كلية الخدمة الاجتماعية.

– كلية الآثار.

– كلية التمريض.

– كلية الألسن.

– كلية الطب البيطري.

– كلية الإعلام شعبة علمي رياضة.

اعلنت صباح اليوم وزارة التعليم العالي عن ظهور نتائج تنسيق المرحلة الثانية، وذلك بعدما اكدت الوزارة على ان امكانية الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهي السهولة الممكنة وذلك من خلال موقع التنسيق الرسمي سيصبح بامكان الطلاب الان على طباعة بطاقة الترشيح للاستكمال عملية التقديم داخل المعهد او الكلية المرشحة امام الطلاب، حيث بامكانك من خلال بطاقة الترشيح الان التوجه الى مقر الجامعة المرشحة اليك واستكمال عملية تقديم ملفك داخل الجامعة