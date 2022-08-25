نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022 كلية الاداب – الحقوق – التربية ونتيجة تنسيق المرحلة الثانية من موقع التنسيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022 فى جميع الكليات والمعاهد نستعرضها ونوافيكم بها الآن حيث قد انتهت اليوم 23 اغسطس وزارة التعليم العالي على استقبال رغبات الطلاب بعدما اعلنت وزارة التعليم العالي على ان يكون موعد الانتهاء الرسمي من تلقي رغبات الطلاب على تنسيق المرحلة الثانية هو مساء اليوم عند تمام السابعة مساءْ لنتابع فيما يلي مجريات تنسيق تلك المرحلة وخطوات الاستعلام عن نتيجتها

درجات تنسيق المرحلة الثانية 2022

وصل عدد المتقدمين على تنسيق المرحلة الثانية وفقاً للاخر بيان صدر عن وزارة التعليم العالي إلى 255 ألف طالب وطالبة، بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي على بداية العمل على تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية بداية من يوم الخميس، لتعلن الوزارة بشكل رسمي على ان التنسيق اغلق الان بعدما وصلت درجات قبول الطلاب على تلك المرحلة الى 246 درجة بالنسبة للشعبة العلمية و 238 درجة بالنسبة للشعبة الادبية، على ان تستعد على غرار هذا الامر وزارة التعليم العالي على اعلان نتيجة تنسيق الطلاب فى تلك المرحلة التي شملت عدد كبير من المقاعد بالنسبة لطلاب شعبة ادبي ام علمي سواء فى كلية الاداب او الحقوق او التربية او العديد من المعاهد التي جاءت أمام الطلاب، عليه نستعرض وننقل أمام حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من تلك القمال الان خطوات وطرق الاستعلام عن نتيجة تنسيق تلك المرحلة اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

تستعد وزارة التعليم العالي خلال 72 ساعة من الان على الكشف عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية التي جاءت خطوات اجراء الاستعلام عليها على الشكل التالي:-

فى الخطوة الأولى:- قم بالدخول على موقع التنسيق الرسمي من بوابة الحكومة المصرية

فى الخطوة الثانية:- ابدء فى اختيار ايقونة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة

فى الخطوة الثالثة- قم بالبدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الرابعة:- قم بالبدء بادخال رقم جلوسك فى الأيقونة المخصصة لها

فى الخطوة الخامسة:- قم بالبدء فى تحديد المحافظة التابعة اليك فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة السادسة:- ادخل الرقم القومي الخاص بك فى الايقونة المخصصة لها

فى الخطوة الاخيرة انقر على ايقونة استعلام حتي تكون أمامك النتيجة على الفور امامك معلنة

الكليات المتاحه لتنسيق المرحلة الثانية

نتابع امام حضراتكم الان اهم الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثانية على شكل جاء على النحو التالي:-

– كلية الآداب.

– كلية التربية.

– كلية التجارة.

– كلية الحقوق.

– كلية الزراعة.

– كلية التربية النوعية.

– كلية الفنون الجميلة.

– كلية دار علوم.

– كلية تجارة إنجليزي.

– كلية حقوق إنجليزي.

– كلية الخدمة الاجتماعية.

– كلية الآثار.

– كلية التمريض.

– كلية الألسن.

– كلية الطب البيطري.

– كلية الإعلام شعبة علمي رياضة.

اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية بامكانكم بكل سهولة الان الحصول عليها وذلك من خلال موقع التنسيق الرسمي فور الدخول على الموقع والبدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين وذلك بمنتهي السهولة بعدما تم الاعلان رسمياً على ان النتائج اصبحت معلنة على موقع التنسيق الرسمي بالاسم الرباعي ورقم الجلوس والرقم القومي