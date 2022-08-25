نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الرابط الرسمي” موقع الرعاية الاجتماعي في بغداد 2022 [spa.gov.iq] في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على موقع الرعاية الاجتماعية في بغداد، وهذا خاصة بعد إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن فتح باب تسجيل استمارة قاعدة بيانات الفقر 2022، حيث يتسارع المواطنون والمواطات في العراق لتسجيل اسمائهم وكذلك اسماء التابعين لهم في الاستمارة، وهذا حتى يصبحوا من المشمولين في راتب الرعاية الاجتماعية الجديد الذي تقدمه هيئة الحماية الاجتماعية، وسنتابع معكم الرابط الخاص بالتسجيل في محافظة بغداد والمحافظات الأخرى بالرعاية، فتابعوا في ثقفني حتى النهاية، وهذا حتى لا تقعوا في الأخطاء الشائعة في عملية التسجيل.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية

وتم الإعلان منذ أيام قليلة من وزير العمل العراقي عادل خاشوش الركابي عن تفعيل الموقع الإلكتروني الجديد للتقديم على الاستمارة الالكترونية للتسجيل قاعدة الفقر وفق قانون 11 لسنة 2014، وهذا في بغداد والمحافظات العراقية المختلفة، حيث قامت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية العراقية السيدة سناء الموسوي بالإعلان عن ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم منذ يومين.

والتسجيل في الاستمارة ما زال يعمل اليوم، وهذا حتى يوم 22 نوفمبر 2022 القادم، والتسجيل يكون عبر رابط الوزارة موقعها الخاص للرعاية الاجتماعيه لوزارة العمل، حيث يتم فيه عمل التسجيل بشأن المستفيدين، والإعلان كل فترة عن أسماء جديدة بخصوص المقبولين وهذا سواء في دائرة بغداد أو باقي الدوائر.

هيئة الرعاية الاجتماعية

وتعمل الهيئة كل عام على شمول مواطنين جدد في قاعدة البيانات الخاصة بها، وشطب اسماء المستفيدين القدامى في حالة عدم تحديث البيانات أو أنهم اصبحوا غير مستحقين ووضعهم تحسن، حيث يستفيد المشمول براتب شهري من الهيئة، وهذا بشرط هام وهو ألا يمتلك المستفيد دخل حكومي، أو مصدر دخل يزيد عن الدعم المقدم.

حيث أكدت الوزارة في الموقع الخاص بها على أهمية انطباق الشروط على المقدمين، والتي سنتعرف عليها معكم، وكذلك قامت هيئه الحمايه الاجتماعيه بنشر اخبار عبر حسابها على الفيسبوك تفيد بضرورة تحديث بيانات الشمول الخاصة بالمستفيدين الحاليين وهذا لضمان استمرارية نزول رواتب الدعم لديهم.

شروط استمارة العاطلين عن العمل (رعاية)

ونتعرف معكم على الشروط الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة وهذا لقبول (الموافقة) على طلب تقديم الخاص بالمتقدم على الرعاية الإجتماعية، وهي كما يلي:

ذوي الاعاقة.

الارملة.

المطلقة.

زوجة المفقود.

المهجورة.

الفتاة البالغة الغير متزوجة دون 35 سنة، فاقدة الأبوين.

العزباء الغير متزوجة من 35 إلى 55 عاما.

العاجز بسبب المرض أو الغير قادة على العمل ممن بلغ 60 عاما للرجال، و55 عاما للنساء.

اليتيم.

اسرة النزيل صاحب مدة حكم تزيد عن سنة.

المستفيدين من دور الدولة الايوائية.

الطالب المتزوجة لغاية الدراسة الاعدادية.

الأسر معدومة الدخل (العاطلين عن العمل).

رابط موقع الرعاية الاجتماعية في بغداد

وفي حالة اذا كنتم من سكان العاصمة العراقية بغداد baghdad، فيمكنكم التقديم على الاستمارة الخاصة بكم بكل سهولة عبر المركز الإلكتروني التالي، فتابع الخطوات والفيديو حتى لا تقع في أي خطأ يتسبب في مشكلة:

اذهب إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبر الرابط spa.gov.iq .

. ثم اضغط على استمارة 1 أو استمارة 2، كلاهما نفس الشيء.

وافق على الشروط والتعهد بأنك من الفئات المذكورة ولا تمتلك دخل.

ثم املأ بيانات معيل الأسرة.

انقر على التالي.

ادخل بيانات الفرد التالي في الأسرة.

ثم انقر على التالي.

حتى تنتهي من أفراد الأسرة كما في المقطع.

اضغط على طباعة الاستمارة للانتهاء.

وسيتم في الأيام القادمة الاعلان عن اسماء دفعة جديدة من المقبولين في البرنامج، والذي سيحصلون على المعاش الشهري من الوزارة، فتابعوا معنا.

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