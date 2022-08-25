https://epedu.gov.iq/ رابط وخطوات استخراج نتيحة الصف السادس الإعدادي 2022 دور اول عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالرقم الامتحاني

رابط وخطوات استخراج نتيحة الصف السادس الإعدادي 2022 في مختلف المحافظات في العراق هو أكثر ما يتم البحث عنه وتداوله بشكل كبير من قبل شريحة كبيرة من الطلاب في العراق وجميع أولياء الأمور، في إطار الترقب للتعرف على المعدلات والنتائج التي حصل عليها الطلاب في امتحانات الدور الأول التي انتهت بناء على الجدول الرسمي المعتمد لأداء الامتحانات من قبل الجهات الرسمية في وزارة التربية والتعليم العراقية، وسوف نوضح من خلال هذه السطور رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الإعدادي 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الإعدادي في العراق 2022

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا عن بعض التفاصيل الهامة من خلال بيان رسمي خلال الساعات الأخيرة، والذي تم توجيهه لكافة طلاب الصف السادس الإعدادي في مختلف أنحاء العراق، وذلك قد أشارت الوزارة إلى اقتراب موعد إعلان نتيجة طلاب الصف السادس الإعدادي الدور الأول، والتي تعلن عقب الانتهاء من أداء كل ما يتعلق بأعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بجميع الطلاب، والتي تتم في هذا التوقيت بناء على مجموعة من الإجراءات والضوابط التي أكدت عليها الوزارة في جميع لجان ومراكز الامتحانات والتصحيح المختلفة المنتشرة في جميع المحافظات بشكل عام، حيث يتم طرح النتيجة رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة من خلال الموقع الخاص بوزارة التربية العراقية.

رابط وخطوات استخراج نتيحة الصف السادس الإعدادي 2022

الاستعلام عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حيث يمكن الحصول على نتيجة امتحانات الدور الأول الصف السادس الإعدادي في العراق 2022، ويتم الحصول على النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.