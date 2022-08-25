بايدن يوقع مرسوما لدعم صناعة الرقائق الإلكترونية

جدة - نرمين السيد - وكان بايدن، قد وقع منذ أسبوع، مشروع قانون بقيمة 430 مليار دولار، والذى ينظر إليه على أنه أكبر حزمة للمناخ فى تاريخ الولايات المتحدة بهدف تقليص انبعاثات الغازات المحلية‭ ‬وأيضا خفض أسعار الأدوية التى تباع بوصفة طبية.

ومن جانبها، توقعت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية أن يخفض مشروع قانون الإنفاق التضخم فى الأجل المتوسط إلى الطويل وكذلك العجز فى الموازنة العامة، متوقعة أن يحدث هذا خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.