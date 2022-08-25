العالم اليوم - محمد بن زايد يعقد اجتماعا مع رئيسة اليونان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 أغسطس 2022 04:18 مساءً - عقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، يوم الخميس، في أثينا اجتماعا مع كاترينا ساكيلا روبولو رئيسة جمهورية اليونان.

ورحبت رئيسة اليونان في بداية اللقاء الذي جرى في القصر الرئاسي، بالشيخ محمد بن زايد، وهنأته بتوليه رئاسة دولة الإمارات، متمنية أن تعزز زيارته علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين.

وأكدت ساكيلا روبولو أن اليونان تعتبر الإمارات شريكا استراتيجيا، مضيفة أن البلدين لديهما رؤية مشتركة نحو السلام والأمان والرفاهية في المنطقة.

وأضافت أنه خلال السنوات الأخيرة جرى تعزيز العلاقات بين البلدين، معربة عن ثقتها في وجود فرص إضافية كثيرة من أجل تعزيز هذه العلاقات في مجالات عدة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

من جانبه، أعرب رئيس الإمارات عن سعادته بلقاء الرئيسة اليونانية وزيارة مدينة أثينا العريقة الزاخرة بالتنوع الثقافي والحضاري، متمنيا للشعب اليوناني مزيدا من الرقي والتطور والازدهار.

وعبّر الشيخ محمد بن زايد عن سعادته بالتطور المتزايد الذي تشهده العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه رغم تحدي جائحة كورونا إلا أن التبادل التجاري خلال العامين الأخيرين ارتفع نسبة 17 في المائة.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وتناول الجانبان مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.