العالم اليوم - أسعار فنجان القهوة في أوروبا مهددة بالارتفاع

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 أغسطس 2022 04:18 مساءً - في الأشهر القليلة الماضية، ارتفعت أسعار القهوة في كافة أنحاء الدول الأوروبية، بسبب مشكلات كثيرة تتعلق بالتغير المناخي، الخدمات اللوجستية وارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن، ما يهدد بارتفاع أسعار فنجان القهوة في القارة العجوز.

وذكر تقرير لموقع "دويتشه فيلي" الألماني أن المقاهي في أنحاء العاصمة الألمانية برلين، باتت تجني هوامش ربح أقل من المعتاد على مدار العامين الماضيين، وذلك لأنها لم ترفع أسعار القهوة، على الرغم من ارتفاع أسعار حبوب القهوة عالميًا.

إلا أن التقرير، والذي نشر يوم الأربعاء، لا يستبعد أن ترتفع أسعار القهوة في الفترة القادمة في أوروبا بشكل عام، وفي ألمانيا على وجه الخصوص.

وقال مدير التسويق بشركة "فيورد كوفي روستيرس"، جوردان مونتغمري، إن أسعار القهوة كانت تدور حول مستوى 0.85 دولارًا للرطل في شهر مايو من عام 2019، وهو أدنى مستوى منذ عام 2004.

وأضاف مونتغمري أن أسعار القهوة ارتفعت بشكل كبير وصل إلى 2.60 دولارا للرطل في نهاية يوليو الماضي، ويتم تداولها حاليًا عند 2.16 دولارا للرطل خلال الشهر الجاري.

وتحدد بورصة "انتركونتيننتال" في ولاية نيويورك بأميركا أسعار العقود الآجلة لبيع حبوب قهوة "أرابيكا"، وهي أشهر أنواع حبوب القهوة.

وذكر التقرير أن ضعف اليورو أمام الدولار يضر بأسعار القهوة في أوروبا واليابان، نظرًا لأن أسعار القهوة مقومة بالدولار.

وقال مونتغمري إن الزيادة في أسعار القهوة وارتفاع قيمة التكاليف الأخرى أجبرته على تحويل بعض هذه الزياداتا إلى العملاء، إذ ارتفعت أسعار منتجات القهوة التي تبيعها الشركة على متجرها الإلكتروني على الانترنت.

وأوضح أن أسعار القهوة ارتفعت بنحو 6 بالمئة في الأشهر 12 الماضية، ما دفعه لزيادة الأسعار على المستهلكين، وأضاف أن المقاهي ستعاني بشكل أكبر بسبب ارتفاع التكاليف وفي ظل وجود حد أدنى لأجور العاملين في ألمانيا، ما يعني أن جزءًا أكبر من الزيادات في التكاليف قد يتحملها العملاء.