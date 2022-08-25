إجراء إسبانى جديد لدعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة: "إسبانيا تواصل دعم الشعب الأوكرانى فى قتاله للدفاع عن السلام والحرية ضد الهجوم الروسى"، مضيفة أنها سترسل إلى أوكرانيا بطارية وصواريخ مضادة للطائرات، وألف طلقة من ذخيرة المدفعية الميدانية، وألف طن من وقود الديزل، ومدرعات مختلفة، و30 ألف زى شتوى، بحسب وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية.

بالإضافة إلى ذلك، ستدرب إسبانيا القوات الأوكرانية على تشغيل البطاريات المضادة للطائرات، كما ستوفر تدريبا لأفراد القوات الجوية الأوكرانية "فى دولة حليفة"، وفقا لبيان الوزارة.

وكانت إسبانيا قد أعلنت فى أبريل الماضى عن شحنة 200 طن من الذخيرة ومساعدات عسكرية أخرى إلى أوكرانيا.