نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إضافة مولود جديد في حساب المواطن بسهولة لعام 1444 بعد التحديث الأخير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر إضافة أبناء جدد إلى حساب المواطن من أهم الأمور التي يجب اتباعها في سلسلة من الخطوات، لأنه يقدم العديد من المساعدات إلى المواطنين، وهذا ما تبحث عنه معظم الأسر السعودية حيث أنها توفر الدعم الذي يلبي جميع معايير الأهلية، لمعرفة كيفية إضافة مولود جديد إلى حساب المواطن الخاص بك للاستفادة من هذا الدعم، توجد هذه الخطوات في السطور التالية.

كيفية إضافة مولود جديد بسهولة إلى حساب المواطن

على سبيل المثال، لدعم المواطنين السعوديين المطلقين أو الأرامل أو الذين لديهم أسر ليس لها معيل، يتيح لهم التسجيل في حساب المواطن باتباع الخطوات أدناه:-

الدخول إلى حساب المواطن.

أدخل كلمة المرور ورقم الهاتف الخاصين بك.

انقر فوق الزر “إدخال تفاصيل التطبيق”.

انتقل إلى حقل “المشتركون” وأضف مشتركين جدد.

أدخل تفاصيل المولود الجديد مثل العلاقة وتفاصيل الميلاد والمعلومات الأخرى المطلوبة.

بعد إدخال التفاصيل المطلوبة، انقر فوق حفظ.

شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن

يهدف البرنامج الذي يساعد المواطنين السعوديين على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة خاصة لكبار السن والأرامل المطلقات الذين ليس لديهم معيل، ويتم تقديم الخدمات من خلال برنامج حساب المواطن، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع قائمة الشروط كتالي:-

يجب أن يكون المستلم سعودي الجنسية.

أن يكون المستفيدون مقيمين في المملكة العربية السعودية وليس خارجها.

يجب ألا يقيم المستفيدون في ملاجئ تديرها الحكومة.

أن تتطابق البيانات المقدمة إلى الحساب مع بيانات الأطراف المعنية.

ما هي الشروط اللازمة لإضافة مولود إلى حساب المواطن

يجب توفر مجموعة من الشروط يلزم اتباعها قبل إضافة أي مولود في حساب المواطن، يجب إضافة التابع الجديد إلى بطاقة الأسرة في الأحوال المدنية، لدراسة أهليته عند تقديم اسمه والمعلومات الخاصة به عبر البرنامج، بالإضافة إلى وجوب تحديث بياناته الشخصية؛ ثم يتبع الخطوات المذكورة سابقًا لإضافة مولود إلى حساب المواطن ولزيادة قيمة الدعم المستحق، وبعد حصول المقدم على أهليّة حساب المواطن، يتم حساب المبلغ عن طريق الآلة الحاسبة، بعد كتابة عدد الأفراد وأعمارهم، ودخل الأفراد، بعدها يظهر البرنامج قيمة الدعم المستحق للتابع الجديد.

كيف يتم تحديث بيانات التابع لبرنامج حساب المواطن برقم الهوية

كما ذكر وجب تحديث بيانات حساب المواطن برقم الهوية، نبهت الحكومة في المملكة العربية السعودية على ضرورة تحديث بيانات حساب المواطن بشكل دوري، كي لا يضيع حق أي مستفيد، يتم تحديث البيانات بعدة خطوات تتمثل بالتالي: