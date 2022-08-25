نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد المرحلة الثانيه 2022 اليكم تنسيق الجامعات الأهلية 2022 في مصر رابط تسجيل الرغبات والمصاريف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الجامعات الأهلية 2022 في مصر حيث يهتم عدد كبير من طلاب خريجي الثانوية العامة في جميع أنحاء مصر بالتعرف على تنسيق الجامعات الأهلية 2022، وذلك بالتزامن مع موعد التسجيل في تنسيق الجامعات الأهلية والخاصة في مصر والذي أعلنته وزارة التعليم العالي رسميا ليكون بداية من يوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من شهر أغسطس، وقد أشارت الوزارة إلى تفاصيل التسجيل في التنسيق والرابط الإلكتروني المستخدم في ذلك، ومن خلال هذه السطور نستعرض تنسيق الجامعات الأهلية 2022 في مصر ومعدلات القبول بها.

تنسيق الجامعات الأهلية 2022 في مصر

وقد أعلنت الجامعات الأهلية المختلفة في مصر التنسيق الخاص بالقبول في مختلف الكليات لجميع الطلاب، حيث أشارت إلى أن التنسيق في مختلف الكليات جاء على النحو التالي.

الحد الأدنى للقبول في كلية الطب جاء على نحو 82%.

وقد تم تحديد الحد الأدنى للقبول في كلية طب الأسنان وذلك ليكون 80%.

قد تم تحديد القبول في كلية العلاج الطبيعي بحد أدنى يصل إلى 78%.

كما جاء الحد الأدنى في الجامعات الأهلية للقبول في كلية الهندسة على نحو 68%.

يقوم الطالب بتسجيل رغباته في الجامعات الأهلية المختلفة باستخدام رقم الجلوس والرقم السري الموجود في شهادة الثانوية العامة.

مصروفات الجامعات الأهلية كلية الهندسة 2022

وبالنسبة لكلية الهندسة في الجامعات الأهلية المختلفة فقد تم تحديد مصروفات القبول بها والتي جاءت تتراوح ما بين 40 وحتى 60 ألف جنيه، لتكون على النحو التالي.

مصروفات الجامعات الأهلية مصروفات كلية الهندسة جامعة أسيوط الأهلية جاءت على نحو 40 ألف جنيه.

كما أن كلية الهندسة جامعة الزقازيق الأهلية تم تحديد مصروفاتها بـ 45 ألف جنيه.

وقد تم تحديد مصروفات كلية الهندسة جامعة حلوان الأهلية لتكون على نحو 48 ألف جنيه.

كما أن مصروفات كلية الهندسة جامعة شرق بورسعيد الأهلية جاءت تقدر بـ 50 ألف جنيه.

القبول في كلية الهندسة جامعة المنوفية الأهلية من خلال مصروفاتها والتي قدرت بـ 50 ألف جنيه.

كما تم كلية الهندسة جامعة المنصورة الأهلية وتقدر مصروفاتها بـ 50 ألف جنيه.

وقد جاءت كلية الهندسة جامعة بني سويف الأهلية وتقدر مصروفاتها بـ 55 ألف جنيه.

كلية الهندسة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية مصروفاتها جاءت على نحو 55 ألف جنيه.

وفي كلية الهندسة جامعة بنها الأهلية جاءت مصروفاتها على نحو 60 ألف جنيه.

كلية الهندسة جامعة الإسكندرية الأهلية وتقدر مصروفاتها بـ 60 ألف جنيه.

مصاريف الجامعات الأهلية 2022

مصاريف كلية العلاج الطبيعي خلال السنة 63.000 جنيهاً مصرياً. مصاريف كلية الطب والجراحة خلال السنة نحو 105.ألف جنيهاً مصرياً. مصاريف كلية طب الأسنان خلال السنة نحو 97 ألف جنيهاً مصرياً. مصاريف كلية سياحة وفنادق خلال السنة 40.000 جنيهاً مصرياً. مصاريف كلية اللغات التطبيقية خلال السنة 43.000 جنيهاً مصرياً. مصاريف كلية هندسة الحاسب الآلي خلال السنة 68.000 جنيهاً مصرياً. مصاريف كلية الطب والجراحة بجامعة الزقازيق الأهلية نحو 85 ألف جنيهاً مصرياً. مصاريف كلية الطب بجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة 90 ألف جنيهاً مصرياً. مصاريف كلية علوم الصيدلة خلال السنة 85 ألف جنيهاً مصرياً. مصاريف كلية العلوم الصحية خلال السنة 39 ألف جنيهاً مصرياً.

الكليات متاحة في مرحلة تنسيق الجامعات الأهلية

1 – الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات مركز جامعة أسيوط.

2 – الدراسات التجارية وإدارة الأعمال مركز جامعة أسيوط.

3 – الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات مركز جامعة عين شمس.

4 – الدراسات التجارية وإدارة الأعمال مركز جامعة عين شمس.

5 – الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات فرع الإسكندرية.

6 – الدراسات التجارية وإدارة الأعمال فرع الإسكندرية.

7 – الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات فرع المنوفية.

8 – الدراسات التجارية وإدارة الأعمال فرع المنوفية.

9 – الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات مدينة السادات.

10 – الدراسات التجارية وإدارة الأعمال مدينة السادات.

11 – الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات الفيوم.

12 – الدراسات التجارية وإدارة الأعمال الفيوم.

13 – الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات قناة السويس.

14 – الدراسات التجارية وإدارة الأعمال قناة السويس.

15 – الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بني سويف.

16 – الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات جنوب الوادي بقنا.

17 – الدراسات التجارية وإدارة الأعمال جنوب الوادي بقنا.

18 – الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات جنوب الوادي بالغردقة.

19 – الدراسات التجارية وإدارة الأعمال جنوب الوادي بالغردقة.

20 – الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بسوهاج.

21 – الدراسات التجارية وإدارة الأعمال بسوهاج.

22 – الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات أسوان.

23 – الدراسات التجارية وإدارة الأعمال أسوان.