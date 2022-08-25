نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هام // موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي شهر سبتمبر 2022 المطور وطريقة التسجيل في المقال التالي
يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن الموعد الذي سوف يتم فيه صرف الدفعة الجديدة من معاش الضمان الاجتماعي، وقد قامت المملكة العربية السعودية بتوفير هذا المعاش لمجموعة من الأشخاص المستحقين له بعد أن قامت بوضع شروط محددة يتم على أساسها قبول الأشخاص وصرف المعاش لهم، كما قد قامت المملكة بتحديد طريقة معينة يستطيع من خلالها المواطنين التسجيل، وفي هذا الموضوع سوف نقوم بتوضيح ك المعلومات التي تتعلق بمعاش الضمان الاجتماعي المطور لكي يسهل على المواطنين في المملكة الحصول على المعاش الخاص بهم دون أن تواجههم أي عراقيل.
موعد صرف المعاش
تساؤلات كثيرة قد قام المستحقين برفعها في الفترة الماضية بخصوص معاش الضمان الاجتماعي المطور والموعد الخاص بصرف الدفعات الجديدة للمستحقين، ولذلك قد قام المسؤولين في وزارة الموارد البشرية داخل المملكة بدورهم بتوضيح رد مباشر وصريح على هذه التساؤلات وأكدوا على أن صرف الدفعة الجديدة من المعاش سوف يكون في يوم واحد من شهر سبتمبر القادم، حيث أنه سوف يتم توفير الدفعات الخاصة بالمعاش للأشخاص المستحقين له والذين قد تم التأكد من أنهم أكثر استحقاقاً لهذا الدعم.
التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور
ينبغي على المواطنين الذين يعيشون في المملكة العربية السعودية والذين يرون أنهم من الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور أن يقوم كل منهم بالتسجيل أولاً قبل أن يبدأ كل منهم في الحصول على هذا المعاش، ولذلك قد بدأ الكثير من الأشخاص في التساؤل عن الطريقة التي يتم بها التسجيل وهي كالتالي:
- يقوم المواطن بالدخول على منصة الضمان الاجتماعي المطور.
- يقوم بالضغط على زر تسجيل الدخول.
- يبدأ بعد ذلك المواطن بإضافة رقم الهوية الوطنية.
- يكتب المواطن تاريخ الميلاد.
- يدخل المواطن الرقم السري ويقوم بالتأكيد عليه.
- يكتب رمز التحقق.
- يقوم بالضغط على زر التسجيل.
- بعد ذلك على المواطن أن يقوم بالضغط على الملف الموحد.
- يكتب البيانات الخاصة به في الأماكن المخصصة لذلك.
- يقوم بالضغط على زر إرسال البيانات.
- يستطيع المواطن بعد ذلك أن يختار معاش الضمان الاجتماعي المطور ويسجل فيه.
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