noor.moe.gov.sa رابط التسجيل في نظام نور 1444 وطريقة تسجيل أولي ابتدائي

خطوات وطريقة التسجيل في نظام نور 1444 يعد نظام نور من احد الأنظمة التعليمية الالكترونية في المملكة العربية السعودية التي تقدم جميع الخدمات التعليمية للطالب والمعلم وكذلك ولي الأمر. حيث ان تم اعتمادها نتيجة لانتشار فيروس كورونا في البلاد واستمرار عمليات التعليم عن بعد وبعد ذلك أصبحت من أهم المنصات الإلكترونية التي تقدم الخدمات للطلاب والمعلمين وتهدف الى دمج التعليم الرقمي والتعليم بشكل حضوري بالاضافة الى انها تدعم رؤية المملكة لسنة 2030 لذلك يرغب عدد كبير من الطلاب واولياء الامور بالتسجيل بها بعد التعديلات التي تمت بها وسوف نقدم لكم التفاصيل وطريقة التسجيل في نظام نور الالكتروني من خلال موقع ثقفني.

رابط التسجيل في نظام نور 1444

توفر وزارة التعليم في السعودية فرصة لأولياء الأمور بالتسجيل من خلال منصة نور الإلكترونية للاستفادة من الخدمات التي تقدمها لهم والطلاب. حيث ان التسجيل يكون إلكتروني من خلال بعض الخطوات السهلة والبسيطة وهي كالتالي:

الضغط على نظام نور الالكتروني من خلال الرابط الرسمي له.

الضغط على تسجيل الدخول ثم ادخال جميع البيانات المطلوبة.

يختار الشخص التسجيل طالب جديد.

ويملا جميع البيانات الخاصة بالطالب من خلال رقم الهوية او رقم الاقامة.

إدخال اسم الطالب والمرحلة الدراسية.

اتباع التعليمات بإدخال المعلومات المطلوبة.

يتم تحديد مهنة ولي الأمر وجميع البيانات الخاصة به من رقم الهوية ومحل الإقامة وغيرها.

بعد ذلك مليء جميع البيانات الخاصة بالمدرسة التي يلتحق بها الطالب.

رفع الأوراق والمستندات المطلوبة بشكل صحيح

ثم الضغط على ارسال طلب والاحتفاظ بالرقم للدخول ومتابعة منصة نور.

خدمات نظام نور الالكتروني

توفر منصة نور التعليمية عدد من الخدمات المختلفة لجميع الطلاب ومنها ما يلي: