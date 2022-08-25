رابط نتائج الثانوية العامة الأردنية 2022 وخطوات الحصول على النتيجة من خلال https://moe.gov.jo/ موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية

يتكثف البحث على مواقع التواصل الاجتماعي عن رابط نتيجة التوجيهي نتائج الثانوية العامة الأردنية بالتزامن مع ظهور النتيجة منذ ساعات مضت، حيث أمضي طلاب الثانوية العامة الامتحانات تحت ضغط شديد مع صعوبة الامتحانات لهذا العام إلا انهم تمكنوا من الانتهاء من كافة الامتحانات، وباتوا ينتظرون النتيجة علي احر من الجمر ألا حين إعلان السيد وزير التربية والتعليم الأردنية عن اعتماد النتيجة صباح هذا اليوم والأن تم رفع نسبة تجاوزت التسعين بالمائة ولا يبقي ألا القليل لتفعيل رابط نتائج التوجيهي في الأردن، و سنوضح التفاصيل في السطور التالية، فقط تابعوا قراءة ما يلي عبر موقعنا المميز ثقفني.

نتائج الثانوية العامة الأردنية 2022

تأتي مرحلة الثانوية العامة من المراحل التعليمية الأكثر جدلا لأنها تحدد المستقبل التعليمي والذي تترتب عليه الحياة فيما بعد، لذلك يعتبر النجاح في الثانوية العامة والحصول على على الدرجات تأهلا للوصول والدراسة في كلية الأحلام، وتعتبر من أولى الأولويات الدراسية، وبما أن طلاب الثانوية العامة خضعوا لجميع الامتحانات تظل أمامهم المرحلة الحاسمة وهي الإفصاح عن الدرجات الخاصة بكل طالب، ويترقب الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الثانوية العامة على احر من الجمر ينتابهم شعور القلق والفزع الشديد، لذلك حرص وزير التربية والتعليم الأردنية بأن يطمئن الطلاب بأن النتيجة تم اعتمادها وترفع حاليا على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، كما أن درجات الطلاب هذا العام مرضية بشكل كبير.

رابط نتائج الثانوية العامة توجيهي الاردن

تم إعلان أوائل الطلبة بالثانوية العامة الأردنية منذ ساعات قليلة وسوف يتولى خلال الساعات القادمة ظهور النتائج لجميع المحافظات واحدة تلو الأخرى، وقام السيد وزير التربية والتعليم بعقد مؤتمر صحفي أكد خلاله علي ان النتيجة سيتم إعلانها لجميع الطلاب خلال الخميس والجمعة الموافق الثامن والتاسع عشر من شهر أغسطس الحالي، ولكنها لم تظهر لاستكمال أعمال التصحيح وسوف تعلن خلال الأيام القادمة.

كيفية الحصول على نتائج الثانوية العامة الأردنية