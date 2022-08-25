نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هُنا” رابط البوابة الالكترونية لهيئة الرعاية الاجتماعية 2022 تعبئة الاستمارة spa.gov.iq في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم البوابة الالكترونية لهيئة الرعاية الاجتماعية، حيث أعلنت هيئة الحماية الاجتماعية التابعة إلى وزارة العمل والشؤون الإجتماعية منذ أيام قليل عن فتح باب تقديم استمارة الرعاية الاجتماعية للمواطنين الراغبين في الدخول في قاعدة بيانات الفقر للعام الجديد 2022، وكذلك فتح تحديث بيانات المستفيدين الحاليين العامة بالشكل السنوي في برنامج الدعم في العراق وهذا لضمان استمرار الحصول على الخدمات وكذلك الراتب للرعاية الاجتماعية، وسنتابع معكم في هذا المقال كيفية التقديم في موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عبر الرابط الجديد كليا، ومعرفة الشروط والفئات الجديدة للدعم، وكذلك الطريقة لتحديث البيانات في الضمان، فتابعوا في ثقفني حتى النهاية.

هيئة الحماية الاجتماعية العراقية

وقد قامت الدكتورة سناء الموسوي رئيسة هيئة الحماية الاجتماعية بعمل اجتماعا منذ حوالي يومين، وقد أعلنت فيه عن موافقة السيد وزير العمل الدكتور عادل الركابي عن فتح التقديم على استمارة الرعاية الاجتماعية للتسجيل في قاعدة بيانات الفقر، وهذا لمدة 3 أشهر من الإعلان الرسمي، وهذا الإعلان جاء بفرحة كبيرة للعراقيين في جميع المحافظات.

حيث تنتظر الفئات الأكثر احتياجا في العراق كل سنة فتح التسجيل في استمارة راتب الرعاية الاجتماعي، وهذا للحصول على راتب برنامج الدعم الشهري للأسر المتعففة والفئات المشمولة التي تم الإعلان عنها في بيان الهيئة الحكومية، والتي سنتابعها معكم.

الفئات المشمولة في استمارة الرعايه الاجتماعية

وهناك عدة فئات سيتم شمولها هذا العام في الاستمارة، ولكن أهم شرط أكدت عليه الوزارة في البيان الخاص بها ألا يمتلك المتقدم أيا كان دخلا حكوميا، وإلا يعتبر طلبه لاغيا وغير قانوني، والفئات التي سيتم شمولها كما يلي:

الأسر العراقية المعدمة، أصحاب الدخل الغير ثابت وكذلك العاطلين عن العمل.

العاجزين بنسبة 70 بالمئة أو أكثر.

زوجة المفقود.

أسر الشهداء.

أسرة الشخص المحكوم عليه بالسجن لمدة تزيد عن عام.

الأحداث المحكوم عليهم بحكم أكثر من عام (الأحداث هم المسجونين ولم يبلغوا ال18 سنة).

ذوي الاعاقة.

الفتاة البالغة الغير متزوجة.

الطالب العراقي المتزوج، وهذا حتى الدراسة الإعدادية.

اليتيم.

ونؤكد أن الفئات التي أعلنت عنها وزارة الشؤون والعمل وهذا عبر رابط بوابة الوزارة الإلكترونية أن المتقدم يجب الا يمتلك راتبا حكوميا، وليس له مصدر دخ ل أو مورد مالي يزيد عن مبلغ الاعانة، وخلافه يتحمل كافة التبعات القانونية.

المستمسكات المطلوبة في استمارة بوابة الرعاية الاجتماعية 2022

وقبل أن ندخل إلى طريقة التسجيل والرابط المخصص يجب أن تتعرفوا على المستمسجات الثبوتية التي تطلبها الهيئة للحصول على راتب رعاية اجتماعية، والمستمسكات والمستندات الخاصة بالمتقدمين قد تختلف حسب الفئة، وهي كما يلي:

البطاقة الموحد أو هوية الاحوال المدنية.

تأييد السكن.

ذوي الإعاقة، يقدون ما يؤيد شمولهم بقانوني ذوي الاعاقة رقم 38 عام 2013.

باقي الفئات تقدم الأوراق الحكومية التي تثبت أنهم من هذه الفئات، وستجدها مطلوبة اثناء التعبئة.

رابط البوابة الالكترونية لهيئة الرعاية الاجتماعية

وللتسجيل بطريقة صحيحة، يجب عليكم متابعة الخطوات القادمة خطوة بخطوة، ومتابعة المقطع التالي، حيث وصلت لنا تعليقات بسبب أشخاص وقعوا في أخطاء بسبب عدم متابعتهم الخطوات والمقطع بدقة، فتابعوا معنا الخطوات التالية:

ينتقل المتقدم إلى موقع هيئة الحماية الإجتماعية عبر الرابط spa.gov.iq .

. اضغط على الاستمارة الإلكتورنية.

بعدها اختر الدخول إلى الاستمارة 1 واذا لم يشتغل معك اضغط على الاستمارة 2.

ثم املأ البيانات التعريفية رب الأسرة كما هو موضح في المقطع.

بعدها انقر على التالي.

سيطلب منك ملئ بيانات الفرد التالي في الأسرة.

املأ جميع بيانات أفراد الأسرة مثلما هو موضح في الفيديو، ثم انقر على طباعة الاستمارة للانتهاء من التقديم.

وبعد أيام سيتم الإعلان عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، وهذا ما سنتابعها معكم في موقع ثقفني، فتابعوا معنا أولا بأول.