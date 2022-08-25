عاجل|| برقم الجلوس tansik.digital رابط موقع نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 “علمي – أدبي” عبر خدمات تنسيق القبول بالكليات والمعاهد

رابط موقع نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 فقد اعلن رسميا الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذ قليل كل ما يتعلق بتنسيق المرحلة الثانية للجامعات 2022، وذلك لطلاب خريجي الثانوية العامة للتسجيل في الجامعات العام الدراسي الجديد، حيث أفضت رسميا الى موعد بداية التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات المصرية، وأوضح كذلك تفاصيل الحد الادنى للقبول في مختلف الشعب، وسوف نستعرض تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية 2022.

تنسيق المرحلة الثانية 2022

وقد أشار وزير التعليم العالي رسميا أنه تم فتح باب استقبال طلبات الطلاب في التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية بداية من يوم الخميس، الموافق يوم الثامن عشر من شهر أغسطس، وذلك بعدما طرحت الوزارة رسميا نتائج تنسيق المرحلة الأولى، وقد أوضحت كذلك أن التسجيل من جانب الطلاب سوف يكون بناءً على الحد الأدنى للمرحلة الثانوية للشعبة العلمية والذي جاء على نحو 60% فأكثر، و58.05% للشعبة الأدبية، على أن تستوعب هذه المرحلة على نحو 269202 طالبا، على أن يتم التسجيل إلكترونيا من قبل الطلاب في الموعد المحدد من خلال الموقع الرسمي المخصص لتسجيل تنسيق الثانوية العامة.

رابط موقع نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

في انتظار إعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية بعدما تم الإعلان عن تفاصيل التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة بشكلٍ رسمي من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والذي أعلن من خلاله رسميا عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، والذي جاء من خلال حضور السيد عطا، المشرف على أعمال مكتب التنسيق والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة، ونجد أن موقع التنسيق الإلكتروني قد أعلن عن غلق باب التسجيل في رغبات المرحلة الأولى للطلاب يوم الثلاثاء، ويتم تسجيل الطلاب للمرحلة الثانية بداية من صباح يوم الخميس، على ان يكون ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

يتم زيارة موقع تنسيق الإلكتروني مباشرة.

ومن ثم يتم اختيار التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية.

ادخال البيانات الاساسية المطلوبة الخاصة بالطالب.

ثم يتم ادخال رغبات التسجيل.

ثم يتم اختيار تأكيد حفظ الرغبات.

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