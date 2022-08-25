مستوطنون يقتحمون الأقصى فى حماية الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، فى بيان صحفى، إن 122 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد ونفذوا جولات استفزازية فيها، تلبية لدعوة جمعيات استيطانية متطرفة، لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك.
ووجهت جمعيات مقدسية دعوات إلى الفلسطينيين لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه بعد تزايد اعتداءات المستوطنين على المسجد.
ويتعرض الأقصى بشكل شبه يومى لاقتحامات من قبل المستوطنين، فى محاولة لتقسيمه زمانيًّا ومكانيًا كما هو الحال فى المسجد الإبراهيمى فى الخليل.
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