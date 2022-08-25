رئيس الإمارات يصل اليونان فى زيارة رسمية

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، فمن المقرر أن يبحث الرئيس الإماراتي- خلال الزيارة- مع رئيسة اليونان كاترينا ساكيلا روبولو، ورئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، وعدد من المسؤولين فى اليونان، العلاقات الثنائية ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزها وتنميتها فى إطار الشراكة.
يشار إلى أنه كانت فى استقباله لدى وصول موكبه إلى القصر الرئاسى، روبولو، حيث جرت مراسم استقبال رسمية.
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