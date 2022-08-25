عاجل- بوتين يوقع مرسوما بزيادة عدد القوات المسلحة الروسية

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أنه فى 24 فبراير الماضى، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرقى أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية.

وتسببت العملية العسكرية فى خسائر كبيرة بين الجانبين، فى الوقت الذى تحظى فيه أوكرانيا من دعم كبير من دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة.