الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 18 فلسطينيا بالضفة

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه تم اعتقال سبعة مواطنين من محافظة الخليل الجنوبية، فيما تم اعتقال سبعة آخرين من محافظة "جنين" الواقعة شمال الضفة، والتى تكثر فيها المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التى تجتاح مخيم وقرى "جنين" بشكل متكرر.

ومن رام الله، بوسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين بعد أن داهمت منزليهما فى بلدة "سلواد".

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبد الكريم أنور منى من حى الضاحية فى محافظة نابلس الشمالية، ومواطنا آخر من مدينة "نابلس".