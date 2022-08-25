روسيا تكشف آخر تطورات العملية العسكرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم تدمير موقع قيادة تمركز القوات الأوكرانية فى منطقة ميكولايف بضربة عالية الدقة، وتم القضاء على 64 جنديا. وأضافت أن القوات الروسية، دمرت أيضا 5 طائرات أوكرانية فى استهداف مطار ميرجورود بمقاطعة بولتافا، كذلك تم استهداف قوات أوكرانية فى قصف لمحطة للسكك الحديدية فى كييف. وبحسب الوزارة، تم استهداف أيضا مؤسسات دفاعية أوكرانية فى مقاطعة خميلنيتسكى ومدينة زابوريجيا بأسلحة عالية الدقة، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

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