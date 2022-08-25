اشتية : نثمن اجراءات الاردن في التسهيل على عبور الفلسطينيين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 25 أغسطس 2022 02:03 مساءً - دوت الخليج :- ثمّن رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية لتسهيل عبور الفلسطينيين عبر الجسور، من خلال تمديد ساعات العمل وتوفير سبل الراحة للتنقل. جاء ذلك في تصريحات خلال افتتاح محطَّة الرَّامة . — Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمَّد اشتيَّة: نثمِّن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنيَّة لتسهيل عبور الفلسطينيين عبر الجسور، من خلال تمديد ساعات العمل وتوفير سُبُل الرَّاحة للتنقُّل. — Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) August 24, 2022 — Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry)

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