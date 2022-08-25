للمرة الثانية.. إصابة زوجة بايدن بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب شبكة "سى إن إن" الأمريكية، فأنه لا يوجد لدى السيدة الأولى أى أعراض جديدة.

وكانت جيل بايدن قد تلقت علاج "باكسلوفيد" المضاد للفيروسات والذى قد يؤدى إلى ظهور نتيجة فحص إيجابية فى فترة لاحقة، كما حصل مع الرئيس جو بايدن.

يذكر أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، كان قد دخل دخل الحجر الصحى على إثر نتائج إيجابية لاختبار كوفيد-19 لديه فى 21 يوليو الماضى، وبعد انتهاء فترة العزل تم رصد إصابته بالفيروس من جديد، لكنه تعافى.