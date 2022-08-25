بوتين: عوائد النفط والغاز فى تزايد رغم العقوبات

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس مجلس الدوما الروسى فياتشيسلاف فولودين، قد سخر فى وقت سابق من العقوبات الغربية المفروضة ضد روسيا، وقال: "كما اتضح فأن العقوبات الغربية لم تكن فعالة، ولم تتسبب فى الضرر الذى توقعته واشنطن وبروكسل للاقتصاد الروسى. على العكس ارتدت هذه العقوبات على من وضعها وأصابت بشكل مؤلم اقتصاد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى".

وشدد على أنه من المستحيل استمرار تطور الاقتصاد العالمي، بدون روسيا وبمعزل عنها، مشيرا إلى أنه بعد الحزم الثلاث الأولى من العقوبات المناهضة لموسكو، توقع الخبراء انخفاضا فى الناتج المحلى الإجمالى لروسيا بنسبة 12.4%، لكن هذه التوقعات تقف حاليا عند مستوى 4.7%.

يشار إلى أنه بعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات على موسكو، طالت شركات ورجال أعمال، وفى إطار العقوبات تمت مصادرة ممتلكات تعود لرجال أعمال روس.