«جونز هوبكنز» تكشف حصيلة كورونا حول العالم

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة -فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس- بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و462 ألفا و52 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 93.9 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 44.3 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.3 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر مليون و42 ألف حالة وفاة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ683 ألفا و76 حالة وفاة ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى 527 ألفا و452 وفاة.