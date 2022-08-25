العالم اليوم - أبوظبي تستعد لاقتحام عالم البلوك تشين والأصول المشفرة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 أغسطس 2022 01:18 مساءً - عقدت لجنة أبوظبي للبلوك تشين والأصول المشفرة اجتماعها الأول برئاسة محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، لمناقشة إطلاق استراتيجية خاصة بها بما يتماشى مع استراتيجية الإمارة الاقتصادية.

وركزت اللجنة على أهمية تنظيم نشاطات البلوك تشين والأصول المشفرة مع ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية والدولية المُنظمة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتطوير منظومة آمنة وتتميز بالشفافية، الأمر الذي يسهم في بناء الثقة وجذب المزيد من الشركات إلى أبوظبي.

تأسست اللجنة لتحسين تنافسية إمارة أبوظبي في مجال البلوك تشين والأصول الرقمية، والتنسيق بين الجهات الفاعلة في المجال، والتواصل مع الجهات التنظيمية والرقابية، وتطوير مستوى امتثال الأطراف العاملة في المجال مع المعايير الدولية والمتطلبات التنظيمية والرقابية، خاصة ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ودعم عملية تبادل المعلومات وأفضل الممارسات.

لتحقيق هذه الأهداف، تضم لجنة أبوظبي للبلوك تشين والأصول الرقمية عدداً من ممثلي أبرز الدوائر الحكومية والجهات المعنية والمختصة في المجال، حيث تضم ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، وواي لوم كوك، المدير التنفيذي في سلطة التسجيل بسوق أبوظبي العالمي، ومحمد قيسي، رئيس المشاريع الاستراتيجية في "القابضة" (ADQ)، وفيصل الحمادي، المدير التنفيذي لـلحاضنات في "القابضة" (ADQ)، وسعادة محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، والدكتور نيكولاس ميتانيس، المستشار في مكتب الرئيس التنفيذي لـ"مصدر"، وإبراهيم عجمي، رئيس المشاريع والنمو في مبادلة للتنمية، والمهندس عبد الله الشامسي، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، وسعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع.

من جانبه، قال محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع: "تجمع لجنة أبوظبي للبلوك تشين والأصول المشفرة في عضويتها مختلف الجهات المعنية لبناء إطار تنظيمي ومنظومة أعمال متكاملة تتعامل مع مختلف المخاطر وجوانب الحوكمة مثل مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وحماية المستثمر، والحوكمة التقنية، ومخاطر حفظ الأصول بهدف تعزيز نشاط البلوك تشين والأصول المشفرة".

وأشار محمد علي الشرفاء إلى أن الخطوة تسهم في اتاحة الفرصة للاعتماد على تقنية البلوك تشين والأصول المشفرة من أجل تحقيق طموحات أبوظبي، وستكون الأولوية في ذلك للمجالات التي تتميز بفرص نمو أعلى، بما في ذلك التقنيات الزراعية والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والصناعة الدوائية، والطاقة، والسياحة، وتقنية المعلومات، حيث نعمل على دعم الأعمال في هذه القطاعات لضمان التوسع وتسريع النمو.

والأصول المُشفّرة على اختلاف أشكالها، من عُملات رقمية ورموز غير قابلة للاستبدال، أصبحت أمراً واقعاً وحقيقة ملموسة في عالمنا. وتتكامل هذه الأصول مع آلية جديدة تُعرف باسم سلاسل الكُتل "بلوك تشين" لحفظ البيانات والملفات.

وبلغت قيمة الأصول المشفرة في العالم العام الماضي، أكثر من 3 تريليونات دولار، بحسب مجلة "تايم". كما وصلت مبيعات "الرموز غير القابلة للاستبدال" أو NFT، إلى 25 مليار دولار في 2021.

يذكر أن القيمة السوقية للعملات المشفرة قد بلغت اليوم نحو 1.05 تريليون دولار، في حين بلغت قيمة العملة الأشهر بتكوين نحو 415 مليار دولار.