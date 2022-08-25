نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Tansiksec” نتيجة تنسيق المرحلة الثانية الثانوية العامة 2022 ..الحد الأدنى القبول في الجامعات والمعاهد العلمية والأدبية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية منذ ان تم إغلاق باب التقديم بالمرحلة الثانية للتنسيق للثانوية العامة والتي انتهت في يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ من شهر أغسطس الجاري لعام ٢٠٢٢، ويتساءل العديد من الطلاب والطالبات عن موعد ظهور نتيجة التنسيق للمرحلة الثانية، والتي تعد من أهم مراحل التنسيق نظرا لأنها تتضمن بعض كليات القمة، ولذلك ينتظر الطلاب من الشعبة العلمية والأدبية النتيجة بفارغ الصبر، ونتابع معكم في هذا المقال موعد ظهور النتيجة وخطوات الاستعلام عنها من خلال موقع التنسيق.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية يترقب طلاب وطالبات المرحلة الثانية للشعبة العلمية والأدبية موعد إعلان نتيجة التنسيق للمرحلة الثانية والتي اقتراب موعد ظهورها، ونتابع معكم موعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية وفقا لتصريحات وزارة التعليم العالي.

• لقد صرحت وزارة التعليم العالي أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة التنسيق المرحلة الثانية في يوم الخميس الموافق يوم ٢٥ من شهر أغسطس ٢٠٢٢.

• سوف يتم إعلان نسب القبول بالمرحلة الثانية بالتنسيق في مؤتمر صحفي لوزارة التعليم العالي.

• ويمكن للطالب الاستعلام عن نتيجته الخاصة من خلال موقع التنسيق الرسمي.

• وسوف تبدء المرحلة الثالثة للتنسيق لعام ٢٠٢٢، بعد ظهور نتيجة التنسيق للمرحلة الثانية.

رابط الاستعلام عن نتيجة التنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٢

يتصدر عناوين البحث على الانترنت على رابط الاستعلام عن نتائج التنسيق للمرحلة الثانية لعام ٢٠٢٢ وهو الموقع الرسمي للتنسيق، ولذلك سوف نوضح لكم رابط موقع التنسيق، وخطوات الاستعلام موضحه في النقاط التالية.

• الرابط الرسمي لموقع التنسيق .

• يقوم الطالب بالدخول على الموقع الرسمي للصفحة ومن ثم يقوم بالدخول على بوابة نتائج تنسيق المرحلة الثانية.

• يقوم الطالب بعد ذلك بإدخال البيانات المطلوبة منه وهو الاسم رباعي، ورقم الجلوس الذي قام بتأدية الامتحانات من خلاله.

• وبعد أن يتأكد الطالب من كافة البيانات التي أدخلها، يقوم بالضغط على أيقوم الاستعلام عن النتيجة.

• وسوف يظهر له الكلية أو المعهد الذي تم القبول به على الفور.

• يمكن طباعة نتيجة القبول بالجامعة لأنه سوف يتم استخدام ورقة الترشيح للجامعة مع أوراق التقديم.

بدأت المرحلة الثانية من تنسيق المرحلة الثانية لتنسيق الكليات 2022، يوم الخميس الماضى الموافق 18 أغسطس 2022 واستمرت لمدة خمس أيام، وكان أخر موعد للتنسيق يوم الأثنين الماضى الموافق 22 أغسطس، وسوف يتم الإعلان عن النتيجة اليوم الخميس ثم يتم البدء فى تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الكليات 2022 للشعبتين الأدبية والعلمية، وكان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأدبية لطلاب الشعبة الأدبية هو 238 درجة فأكثر أى بنسبة 58.5% والحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية هو 246 درجة فأكثر أى بنسبة60%.