نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 tansik.digital.gov في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لا نزال نتابع معكم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات،وذلك بعد ان تم غلق باب التسجيل فيه مساء يوم الثلاثاء الماضي، ومن المقرر تبعا لما اعلنته وزارة التعليم العالي أن يتم الإعلان عنها ظهر اليوم في مؤتمر صحفي، وسوف نقوم معكم باستعراض كافة التفاصيل الخاصة بالاستعلام عنها.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

مما لا شك فيه أن الطلبة والطالبات يتابعون الآن بمنتهى القلق رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية وذلك لمعرفة الكلية التي يلتحقون بها، ومن المتوقع تبعا لما نشره بعض الخبراء أن تنخفض مجاميع القبول في بعض الجامعات نظرا لانخفاض المجاميع الخاصة بالثانوية العامة عن الاعوام السابقة، وفور الإعلان عن ظهور النتيجة يمكنكم اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن نتيجة التنسيق :

في البداية يتم الدخول إلى الموقع الخاص بالتنسيق.

يقوم المستخدم باختيار تنسيق المرحلة الثانية.

يختار الطالب نوع الشهادة الحاصل عليها سواء ثانوية عامة أو غيرها.

يتم إدخال البيانات المطلوبة والتي تشمل رقم الجلوس والرقم السري.

يدخل المستخدم الرمز المرئي الظاهر على الشاشة في المكان المخصص لذلك.

يتم النقر على أيقونة استعلام، فتظهر للمستخدم الكلية التي تم القبول بها حسب مجموعه.

في حالة قبول في جامعة بعيدة يمكنه تقديم طلب ل تقليل الاغتراب .

تنسيق الثانوية العامة 2022

يذكر أن تنسيق المرحلة الثانوية هذا العام قد لقي انخفاضا كبيرا في المجاميع الخاصة بالقبول في الكثير من الجامعات والكليات مثل كليات الطب والصيدلة والهندسة، وذلك نتيجة لانخفاض المجاميع عن الأعوام السابقة، وذلك تبعا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ ما يقرب من 3 اسابيع.

حيث كانت امتحانات الثانوية العامة هذا العام مختلفة بشكل كبير عن الأعوام السابقة، حيث كانت بنظام البابل شيت والذي تم تطبيقه للمرة الاولى هذا العام، ولقي معارضة شديدة من قبل الطلبة وأولياء امورهم.

أعلنت وزارة التعليم العالي منذ بضع دقائق نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للجامعات ، وأشارت أنه يمكن للطلبة والطالبات الآن الدخول على الموقع الرسمي للتنسيق ومعرفة الكلية التي تم القبول بها من خلال اتباع الخطوات التي ذكرناها اعلاه، وأشارت أنه يجب أن يقوم الطالب بطباعة بطاقة الترشيح التي تظهر له حتى يمكنه أن يقوم بإرفاقها مع الأوراق الخاصة بالتقديم في الجامعات.