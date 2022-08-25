نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في تقليل الاغتراب 2022.. tansik مناظر وغير مناظر عبر موقع الحكومة المصرية في المقال التالي
من المقرر أن يبدأ التقديم على تقليل الاغتراب لطلاب الشعبة العلمية والأدبية للمرحلة الأولي والثانية خلال الأيام القادمة بعد ظهور نتيجة التنسيق للمرحلة الثانية لعام ٢٠٢٢، وينتظر الكثير من الطلاب التقديم على تقليل الاغتراب نظرا لقبولهم في كليات بعيدة عن المحافظة التي يوجد بها محل سكنهم، حيث قد اتاحت وزارة التعليم العالي، فرصة تقليل الاغتراب لمساعدة الطلاب على الدراسة في محافظات سكنهم، ونوضح لكم في هذا المقال، طريقة التسجيل لتقليل الاغتراب، مع توضيح شروط القبول.
رابط التسجيل في تقليل الاغتراب ٢٠٢٢
ونتابع معكم رابط موقع التنسيق لعام ٢٠٢٢ والذي يتم التقديم من خلاله على تقليل الاغتراب للمرحلة الاولي والثانية بكل سهولة، وإليكم طريقة وخطوات التسجيل موضحه في النقاط التالية.
- • أولا يتم التسجيل والدخول على الموقع الرسمي للتنسيق، وهو موضح كالتالي https://tansik.digital.gov.eg
- • ثانيا يسجل الطالب البيانات الخاص بالتقديم مثل الاسم ثلاثي.
- • ثم يقوم بتسجيل رقم الجلوس، ثم كتابة اسم الكلية التي تناظر الكلية التي تم القبول بها.
- • الضغط على كلمة تسجيل وبذلك تكون قد اكتملت عملية التقديم.
أسس التقديم لتقليل الاغتراب
لا يتم القبول في تقديم الاغتراب عشوائية، وأنه يتم قبول التحويل من كلية إلى الكلية التي تنظرها في محافظة أخري وفقا لأسس وقواعد محددة، ونتابع معكم هذه القواعد موضحة في النقاط التالية.
- • يتم القبول في الكلية المحول إليه على أساس أعداد القبول بها للعام الدراسي الجديد.
- • كما أنه على حسب ترتيب الطالب في تقديم طلب تقليل الاغتراب، حيث أنه ترتيب تقديم الطالب الأسبق يتم قبوله عن الطالب الذي يليه.
- • كما أنه من ضمن قواعد وأسس تحويل الاغتراب في حالة ظروف مرضية للطالب.
- • بالإضافة إلى أنه توجد بعض الكليات التي لا يوجد بها إلى كلية واحده في جميع محافظات مصر ولذلك لا يتاح التحويل منها إذا كانت هي رغبة الطالب من البداية مثل كلية التخطيط العمراني بمحافظة القاهرة.
- • يمكن للطالب فرصة التقديم لتقليل الاغتراب مرة واحدة لكل طالب ولا يحق له التحويل مرة آخري من كلية لأخري.
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