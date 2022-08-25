نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا الان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 من موقع بوابة الحكومة المصرية برقم جلوسك فقط استعلم في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد أنهى طلاب المرحلة الثانية للثانوية العامة 2022 مرحلة تسجيل الرغبات للالتحاق بالكليات والمعاهد بالجامعات المصرية أمس الموافق الاثنين 22 أغسطس 2022، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتيجة التنسيق خلال يومين من الآن، وذلك ليتعرف كل طالب وطالبة بتلك المرحلة على الكلية أو المعهد في بطاقة الترشيح الخاصة به، ومن الجدير بالذكر أن خلال أيام قليلة سيتم الإعلان عن مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة حيث يتم بدأها بعد انتهاء امتحانات الدور الثالث مباشرة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

تختلف مؤشرات النجاح في كل عام دراسي وكذلك اختلفت في ذلك العام مؤشرات تنسيق المراحل للتقديم على الكليات والمعاهد، حيث وصلت المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة 2022 في الشعبة علمي علوم إلى 89% وشعبة علمي رياضة إلى 87% والشعبة الأدبية إلى 64.5% وذلك يختلف بمعدل كبير عن تنسيق المرحلة الأولى بالسنوات العشر الأخيرة، ولكن لا شك أن ذلك أهل الكثير من الطلاب للالتحاق بكليات القمة في ذلك العام الدراسي.

أما عن تنسيق المرحلة الثانية لذلك العام فإن تنسيق شعبة العلمي وصلت إلى 60% بينما الشعبة الأدبية وصلت إلى 58.5%، ولذلك ينتظر طلاب المرحلة الثالثة أن يتم نزول التنسيق عن 55% حتى يتم قبول باقي عدد طلاب الثانوية العامة في باقي جامعات مصر، حيث قد أكد وزير التعليم العالي أن هناك أماكن شاغره لاستقبال الطلاب في تلك المرحلة القادمة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

يمكن لطلاب الثانوية العامة أن يقوموا بالاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 بسهولة من خلال موقع الوزارة من خلال القيام ببعض الخطوات والتي سنوضحها من خلال الآتي:

الخطوة الأولى: يتم الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال البحث عنه عبر محرك البحث أو الدخول عبر الرابط المباشر.

الخطوة الثانية: ثم سيتم نقلك إلى صفحة لتختار منها نوع شهادة الثانوية فاختار منها “مدارس الثانوية العامة”.

الخطوة الثالثة: وبعدها قم بإدخال (الرقم السري – رمز التحقق – رقم الجلوس)، واضغط على أيقونة “الخطوة التالية”.

الخطوة الرابعة: وبعدها سيتضح أمامك نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 وما حصلت عليه من كلية أو معهد وبأي جامعة وعليك حينها طباعة بطاقة الترشيح لاستخدامها في التقديم على جامعتك.

لقد أصبح من السهل الآن الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 إلكترونيا دون الحاجة إلى وزيارة مكاتب التنسيق في محافظتك، حيث أصبح تسجيل الرغبات للالتحاق بالجامعات والمعاهد أو الحصول على نتيجة القبول يتم إلكترونيا من خلال المنصة الرسمية الموفرة من قبل الوزارة وتلك من أفضل الخدمات التعليمية المقدمة لطلاب الثانوية العامة في جميع محافظات مصر الآن.