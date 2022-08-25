عااجل نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 للجامعات عبر موقع بوابة الحكومة المصرية بلينك فعال

تمتلأ وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية في الوقت الحالي بتساؤلات الكثير من أولياء الأمور والطلاب حول موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 الخاصة بالصف الثالث الثانوي بذلك العام، حيث انتشرت حالة من القلق والتوتر بين الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بعد قيام الوزارة بإغلاق باب تسجيل الرغبات الخاصة بالمرحلة الأولى محد أدنى 87% للشعبة العلمية و 64.5% للشعبة الأدبية، ولذلك قامت الجهات المسؤولة بطمأنة المواطنين باقتراب موعد ظهور نتيجة تنسيق تلك المرحلة خلال الأسبوع الجاري، حيث سيتم إتاحة بعد ذلك مؤشرات المرحلة الثالثة للتنسيق ليتمكن طلابها من التقديم إلكترونيا عبر موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغباتهم كاملة للالتحاق بالأماكن المتبقية في المعاهد والجامعات الحكومية والأهلية في مصر بمختلف المحافظات.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

قامت وزارة التعليم العالي بحث الطلاب والطالبات على الاستعداد لاستقبال نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لهذا العام والتي ستظهر في نهاية هذا الأسبوع أي خلال ٤٨ ساعة من وقتنا الحالي، خاصة بعد غلق باب تسجيل رغبات المرحلة الأولى مساء أمس الثلاثاء ٢٣ أغسطس، ووفقاً لبعض التقارير التي تم تداولها حيث أشارت إلى نسب التنسيق والتي ستكون على النحو الآتي:

أولاً: سجلت كلية الطب البيطري نسبة تصل إلى 85.6%.

ثانياً: سجلت كلية التمريض نسبة تصل إلى 62.43%.

ثالثاً: سجلت كلية الهندسة نسبة تصل إلى 79.75%.

رابعاً: سجلت كلية التخطيط العمراني نسبة تصل إلى 78.78%.

خامساً: سجلت كلية الفنون التطبيقية نسبة تصل إلى 77.31%.

سادساً: سجلت كلية الحاسبات والمعلومات نسبة تصل إلى 75.12%.

سابعاً: سجلت كلية الفنون الجميلة عمارة نسبة تصل إلى 70%.

طريقة تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2022

توجد عدة خطوات أساسية يجب أن يتبعها الطالب أو ولي الأمر عند قيامهم بالتسجيل في تنسيق تلك المرحلة، وتتمثل تلك الخطوات في النقاط الآتية: