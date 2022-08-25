القوات المسلحة الأردنية التجنيد الإناث 2022 رابط تقديم الجيش dpatajneed.jaf.mil.jo

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عمر شويل - جدة القوات المسلحة الأردنية التجنيد الإناث 2022، فقد أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في الأردن عن فتح باب التقديم في التجنيد في الجيش العربي الأردني للإناث 2022 من حملة شهادة الثانوية العامة “التوجيهي”، القسم العلمي فقط والتسجيل في برنامج الدبلوم المتوسط في كلية الخدمات الطبية للمهن الطبية المساندة، والتسجيل في مجمع الأميرة عائشة بنت الحسين الطبي، ويحصل المتخرج بعد إتمام البرنامج على رتبة عريف، وعلى من ترغب في الالتحاق بالجيش العربي الأردني سرعة التسجيل في الموعد المحدد، مع ضرورة قراءة شروط التسجيل جيداً قبل البدء في التسجيل، وسوف نشرح لكم بالتفصيل في هذا المقال طريقة وكيفية التقديم في الجيش العربي الأردني إناث 2022، وكذلك موعد وشروط التسجيل فقط تابعونا.

القوات المسلحة الأردنية التجنيد الإناث 2022

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية مديرية شؤون الأفراد عن فتح باب التجنيد لعدد من الإناث من حاملي الشهادة الثانوية العامة “توجيهي ناجح” الفرع العلمي. لانضمام لبرنامج الدبلوم المتوسط في كلية الخدمات الطبية. ويجب على الراغبات التسجيل الإلكتروني من خلال رابط تقديم الجيش العربي إناث 2022 تسجيل القوات المسلحة الأردنية إناث وتقديم طلب الالتحاق بالقوات المسلحة عبر رابط dpatajneed.jaf.mil.jo.

رابط تقديم الجيش العربي إناث 2022

التسجيل في تجنيد القوات المسلحة الأردنية وتقديم طلب تجنيد على موقع القوات المسلحة الأردنية مديرية شؤون الأفراد يكون بطريقة إلكترونية. ومن خلال اتباع الخطوات التالية:-

في البداية يجب تسجيل الدخول على رابط موقع القوات المسلحة الأردنية dpatajneed.jaf.mil.jo.

الضغط على أيقونة “إنشاء طلب تجنيد جديد”.

إدخال جميع البيانات المطلوبة بكل دقة وكلمة المرور والنقر على أيقونة “استمرار”.

يتم اختيار نوع الطلب وقراءة شروط وتعليمات التجنيد والضغط على زر تأكيد قراءة الشروط والتعليمات والنقر على استمرار.

تعبئة جميع البيانات المطلوبة بكل دقة وعند الانتهاء يتم الضغط على التالي.

بعد الانتهاء من إدخال جميع البيانات يتم الضغط على زر “حفظ البيانات”.

النقر على خيار معرفة الوثائق المطلوبة ورفع الوثائق بصيغة bdf.

الضغط على أيقونة “تسليم الملف”.

موعد تقديم طلب التجنيد في الجيش الأردني dpatajneed.jaf.mil.jo

يبدأ التسجيل وتقديم طلب التجنيد على موقع القوات المسلحة الأردنية مديرية شؤون الأفراد يوم الأحد الموافق 28\08\2022. ويستمر التسجيل حتى يوم الأحد الموافق 04\09\2022.

شروط تقديم تجنيد الجيش العربي إناث 2022