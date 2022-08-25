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عمر شويل - جدة Pamr.gov.OM التقديم على الوظائف التي قامت وزارة العمل اليوم بإطلاقها لتشغيل 471 من خريجي الجامعات في سلطنة عُمان وأيضا من خريجي الديبلومات، حديثي التخرج، والتي سعى إليها الآلاف من الخريجين بالفترة الماضية، وتقوم وزارة العمل بتوفري الفرص المناسبة والمتاحة للخريجين بين الحين والآخر، وقد اطلقت الآلاف من الوظائف الحكومية منذ بداية العام الحالي لاستيعاب الطاقة العاملة من ابناء الوطن.

وظائف وزارة العمل

قامت وزارة العمل في سلطنة عُمان صباح الخميس بالإفصاح عن توفر 471 وظيفة للخريجين من ابناء السلطنة وفق متطلبات المؤسسات الحكومية في العديد من التخصصات، وشملت الوظائف أعداد كبيرة من الخريجين من العديد من المجالات، وقد وعدت الوزارة شباب السلطنة بتوفير العمل المناسب لهم وفق ألية منظومة دعم الأجور التي قامت بإطلاقها.

[Pamr.gov.OM] تقديم وزارة العمل 1444 خطوات التسجيل الإلكتروني وشروط العمل

تدعم سلطنة عُمان الشباب الخريجين في التخصصات المتنوعة بالسلطنة بالعديد من البرامج والمبادرات، حيث تحاول استيعاب الطاقة العاملة من شباب الخريجين من الجنسين وفق المبادرات التي تهدف إلى تشغيل وتأهيل الخريجين لسوق العمل، ويتم تقديم المبادرة لكل من الخريجين وأيضا المؤسسات، حيث يتم دعم العمل في المؤسسات الخاصة بعدد من الحوافز التي يتم تقديمها للمؤسسة التي تقوم بتشغيل الخريجين فيها.

أعداد وظائف وزارة العمل المطلوبة

أعلنت وزارة العمل اليوم الخميس العمل على المبادرة الجديدة التي قامت بتقديمها لدعم الأجور والتي جاءت كحوافز مالية لصاحب المنشأة بالقطاع الخاص وايضا لتوفير فرص للشباب، وجاءت المبادرة كالتالي:

وزارة العمل تعلن عن توفر (471) فرصة وظيفية

يتم توفير عدد (183) وظيفة لحاملي المؤهل الجامعي.

كما يتم توفير (58) وظيفة لحملة الدبلوم فوق الثانوي.

وأيضا يتم توفير (152) لحملة دبلوم التعليم العام.

وكذلك يتم طلب عدد (78) ما دون دبلوم التعليم العام.

التسجيل الإلكتروني في رابط وزارة العمل 1444

تتيح وزارة العمل في السلطنة التسجيل الإلكتروني فيها للخريجين وطالب الوظائف في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ويتم دع الوظيفة التي يحصل عليها الخريج بضمان الوزارة، والتي تعمل كوسيط بين المؤسسة الحكومية وأيضا القطاع الخاص وطالب العمل، وترتبط وزارة العمل بقاعدة البيانات الأساسية للمواطنين والمنشآت بالسلطنة للتثبت من كافة البيانات المقدمة من الجميع وضمان فرص تشغيلية مضمونة، وتواصل التنسيق بين المؤسسات وتوفير المبادرات التي تشمل كافة التخصصات.

كيفية التسجيل الإلكتروني في رابط وزارة العمل Pamr.gov.OM