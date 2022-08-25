طالبان تنفي العثور على جثمان أيمن الظواهري

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 أغسطس 2022 12:28 مساءً - قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، اليوم الخميس، إن الحركة لم تعثر على جثمان أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة وتواصل التحقيقات، بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها قتلته في غارة جوية في كابول الشهر الماضي.

كان مسؤولون أمريكيون قد قالوا إن الولايات المتحدة قتلت الظواهري بصاروخ أطلقته طائرة مسيرة بينما كان يقف في شرفة منزل يختبئ فيه في يوليو/ تموز في أكبر ضربة للتنظيم منذ أن قتلت قوات خاصة من البحرية الأمريكية أسامة بن لادن قبل أكثر من عقد من الزمن.

وكان الظواهري، وهو طبيب مصري، متورطا بشكل وثيق في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة وكان أحد أكثر الرجال المطلوبين في العالم.

وقالت حركة طالبان إن الحكومة الأفغانية لم يكن لديها معلومات عن “دخول وإقامة” زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في كابول، وحذرت الولايات المتحدة من تكرار أي هجوم على الأراضي الأفغانية.