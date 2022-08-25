العالم اليوم - الخارجية السودانية ترحب بسفير أميركا وتشيد بتعاون البلدين

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 أغسطس 2022 12:21 مساءً - أعرب وزير الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق، الخميس، عن "سعادته" برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين الخرطوم وواشنطن، معتبرا أن تعيين السفير الأميركي لدى السودان يعد "نقطة تحول كبيرة في العلاقات بين البلدين".

وقال علي الصادق في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، بعد لقائه السفير الأميركي لدى الخرطوم، جون غودفري: "السفير الأميركي قدم خطاب اعتماده اليوم لوزارة الخارجية، تمهيدا لتقديم أوراق اعتماده لرئيس مجلس السيادة".

واستطرد: "السفارة الأميركية في الخرطوم يمكن أن تلعب دورا كبيرا في وصول الأطراف السودانية للانتقال الديمقراطي، وصولا للانتخابات".

ولفت وزير الخارجية السوداني المكلف، إلى أنه "تم في اللقاء استعراض القضايا العامة بين البلدين".

من جانبه، أعرب غودفري لـ"دوت الخليج"، عن "سروره لوجوده في السودان، كأول سفير للولايات المتحدة منذ 25 عاما".

وأعرب عن تطلعه "لتعزيز العلاقات الأميركية السودانية، ولدينا الكثير من العمل للقيام به".

وأضاف السفير الأميركي الجديد لدى الخرطوم: "نؤكد التزامنا بالعمل مع جميع الأطراف في السودان، من أجل تسهيل الوصل إلى حل يفضي لعودة الحكومة المدنية إلى السلطة، تلبي تطلعات الشعب السوداني".