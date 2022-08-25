الأمم المتحدة تطالب بوقف العمليات العسكرية قرب محطة زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن وزارة الخارجية الروسية كانت قد أعلنت، أمس الأربعاء، أن أوكرانيا تنتهك المبادئ الرئيسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بقصفها للمواقع النووية، وخصوصا محطة زابوروجيا الخاضعة للجيش الروسى جنوبى أوكرانيا.

وتعتبر محطة زابوروجيا للطاقة النووية - التى تقع فى منطقة إنيرهودار الأوكرانية - أكبر محطة نووية فى المنطقة الأوروبية، حيث تنتج ما يقرب من نصف كهرباء أوكرانيا المستمدة من الطاقة النووية، وأكثر من خمس إجمالى الكهرباء المولدة فى العاصمة كييف.