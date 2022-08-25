الفيضانات تجتاح القارة السمراء (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - اجتاحت الفيضانات العديد من البلدان الإفريقية خلال الأيام الماضية، إذ أعلنت الحكومة السودانية مصرع 89 شخصا جراء السيول، فضلا عن تضرر نحو 136 ألف شخص فى 12 محافظة سودانية.





كما أسفرت الفيضانات والانزلاقات الأرضية فى النيجر عن وفاة 33 مواطناً، بينما توفى 11 شخصاً فى أسوأ فيضانات بجامبيا. ولم يختلف الأمر قصيرا فى جمهورية إفريقيا الوسطى، إذ لقى 13 شخصاً حتفهم وشرد أكثر من 1000 جراء الفيضانات التى ضربت البلاد، كما أدت الأمطار الغزيرة أيضا إلى وفاة 4 أطفال غرقاً فى موريتانيا.

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