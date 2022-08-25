عاجل- ارتفاع جديد فى أسعار الغاز الأوروبية

جدة - نرمين السيد - ومنذ يومين، تجاوزت أسعار الوقود الأزرق فى البورصات الأوروبية مستوى 3000 دولار لكل ألف متر مكعب فى ظل مخاوف من تراجع المعروض.
يشار إلى أنه يوم الجمعة الماضى، أعلنت شركة الطاقة الروسية "غازبروم" أن ضخ الغاز الطبيعى عبر خط الأنابيب "السيل الشمالي-1" (أنبوب لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا) سيتوقف لمدة ثلاثة أيام، من 31 أغسطس الجارى وحتى 2 سبتمبر المقبل، بسبب أعمال صيانة مجدولة.
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