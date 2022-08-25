روسيا: الغرب يتجاهل معطيات التحقيق فى مقتل داريا دوجين

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الدول الغربية تتجاهل المعطيات التى قدمتها روسيا، عن التحقيق فى مقتل الصحفية داريا دوجين، وتقوم بتشويه الواقع.





وأشارت زاخاروفا إلى أن دوجينا كانت تعمل فى مجال النشاط الذى "يحرص المجتمع الليبرالى الغربى بالذات على حراسته بعناية"، لكن الغرب يلتزم الصمت رغم ذلك، ويقوم بتشويه الواقع.

وأضافت زاخاروفا: لقد وقعت جريمة قاسية ودموية، ضد شخص كان له موقف مدنى وإذا تم ربط هذه الجريمة بموقفها المدنى، فيجب على الغرب أن يبدى الامتعاض الشديد والسخط القوى على هذه الجريمة، لكن ذلك لا يحدث".

وتابعت زاخاروفا القول: "روسيا تدعو إلى التحقيق، وقامت هيئاتنا الأمنية ذات العلاقة بتقديم كل الدلائل والإثباتات خلال فترة قصيرة جدا وتضمن ذلك لقطات فيديو وصورا ووثائق مدونة وكذلك مواد إثبات من مواقع التواصل الاجتماعي. لكن يجرى تجاهل كل ذلك ويقومون بتشويه الواقع".

وكانت دوجين -29 عاما- صحفية محترفة تقوم بشكل خاص بتغطية التطورات فى دونباس وقُتلت فى انفجار سيارة فى منطقة موسكو فى 20 أغسطس الجارى. وأعلن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى فى 22 أغسطس أن مقتل دوجينا قد تم التدبير له عبر وكالات الاستخبارات الأوكرانية ونفذته المواطنة الأوكرانية ناتاليا فوفك والتى فرت إلى إستونيا بعد الجريمة.