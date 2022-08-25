زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب ميانمار

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "برناما" الماليزية، أنه تم تحديد مركز الزلزال، على عمق 85 كيلومتر، فى البداية عند خط عرض 23.84 درجة شمالا وخط طول 94.67 درجة شرقا.

وفى وقت سابق من هذا الشهر، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة ولاية شان بشرق ميانمار.